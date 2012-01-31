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Karadeniz'de kuru yük gemisinden yardım çağrısı iddiası ZONGULDAK (A.A)

31 Ocak 2012 22:48

-Karadeniz'de kuru yük gemisinden yardım çağrısı iddiası ZONGULDAK (A.A) - 31.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında bir kuru yük gemisinin battığı ya da batmak üzere olduğu yönünde bilgi bulunduğunu bildirdi. Vali Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyıdan yaklaşık bir kilometre açıkta bulunan geminin kaptanının yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Ayyıldız, 12 mürettebatı bulunan geminin battığı ya da batmak üzere olduğu yönünde bilgiler geldiğini, olayın araştırıldığını kaydetti.

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