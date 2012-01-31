-Karadeniz'de kuru yük gemisi battı ZONGULDAK (A.A) - 31.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, bir kuru yük gemisinin su almak suretiyle battığını, 12 mürettebattan 2'sinin kurtulduğunu bildirdi. Vali Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre Kamboçya bandıralı 'Vera' adlı kuru yük gemisinin, Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta battığını söyledi. Mürettebattan 2 kişinin kurtulduğunu, 10 kişiye ise ulaşılamadığını belirten Ayyıldız, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde, polis ekiplerinin ise kıyıda arama çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Kurtarılan 2 mürettebatın Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.