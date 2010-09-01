-KARADENİZ'DE İSTAVRİT BEREKETİ TRABZON (A.A) - 01.09.2010 - Doğu Karadeniz'de yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamlayıp ''rastgele'' diyerek denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit yakaladı. Gece yarısına birkaç saat kala Trabzon'da barınaklarından Karadeniz'e açılan balıkçılar, gelişmiş sonar cihazlarıyla yaptıkları kontrollerin ardından ağlarını, avlanma yasağının sona erdiği saat 24.00'den itibaren sahil kesimine yakın yerlerde denize bıraktılar. Bir süre sonra ağlarını toplayan balıkçılar, bol miktarda istavrit ile birlikte barbunya, mezgit, izmarit ve lüfer yakaladılar. Trabzon Balıkçılar Kooperatifi üyesi Yakup Uzun, yaklaşık 4 aydır sürdürdükleri hazırlıkların ardından av yasağının sona ermesiyle ağlarını denize bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Sezonun ilk avı olmasına rağmen umduğumuzdan da iyi geçti. Gece boyunca Karadeniz'de avlanan diğer balıkçılar ile sürekli irtibat halindeydik. Sezon açılışında Karadeniz'de ağlara umduğumuzdan fazla balık takıldı. Trabzon açıklarında istavrit, Sinop açıklarında ise palamudun bol miktarda avlandığını öğrendik. Temmuz ve ağustos aylarından Karadeniz'de yaptığımız gözlemlerde bol miktarda palamut görmüştük. Denizdeki emareler bu yıl verimli bir sezon yaşayacağımıza işaret ediyor. Özellikle palamut ve istavritten çok umutluyuz.'' -''HAMSİ AVINDAN DA ÇOK UMUTLUYUM''- Karadeniz'de, 2005'te çok bol miktarda palamut avlandığını, o sezonun diğer balık türleri yönünden de verimli geçtiğini ifade eden Uzun, şöyle devam etti: ''Bu sezon da benzer şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. 2005'teki kadar olmasa bile palamudun çok bol olacağını tahmin ediyorum. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sonucu palamut havyar yaptı. Denizde şu anda 4 boy palamut var. Palamudun varlığı balıklar açısından da iyiye işaret. Özellikle istavritin de bol miktarda olacağı ilk avda ağlarımıza takılan balık miktarından anlaşılıyor. Balıkçılar arasında palamudun bol olması halinde hamsinin az olacağı yönünde bir düşünce hakim, ancak ben bu düşünceye inanmıyorum. Evet palamut hamsiyi yiyerek besleniyor ama 40 yıllık balıkçılık tecrübem bana palamudun bol olduğu yıllarda hamsinin de bol miktarda avlandığını gösteriyor. Bu nedenle 1-1,5 ay sonra başlayacağını tahmin ettiğim hamsi avından da çok umutluyum.'' Karadeniz'de yakalanan istavrit, barbunya, mezgit, izmarit ve lüfer, kasalara konulup buzlandıktan sonra sabah saatlerinden itibaren Trabzon Balık Hali'ne getirildi. Halde istavrit 3-6, barbunya 5-10, mezgit 5-7,5, izmarit 1-1,5, lüfer 7,5-10 liradan satışa sunuldu.