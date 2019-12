Karadeniz'de hamsiye AB şemsiyesi

T24 - Karadeniz'in Avrupa Birliği'nin Ortak Balıkçılık Politikasına dahil edilmesi isteniyor. Bu konuda hazırlanan karar tasarısı Karadeniz'de yoğun olarak hamsi avcılığı yapan Türkiye'yi de ilgilendiriyor.



Avrupa Birliği (AB) Karadeniz'in balıkçılık faaliyetlerinin yönetiminde söz sahibi olmak istiyor.



Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 yılında birliğe üyeliklerinin ardından Karadeniz havzasıyla ilgili özel stratejiler hazırlamaya başlayan AB, bu çerçeveye balıkçılık sektörünü de dahil etmek niyetinde.



Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından hazırlanan ve bugün Strasbourg'da oylanan bir rapor ve kararda Karadeniz'in, AB'nin reform aşamasında olan Ortak Balıkçılık Politikası'na dahil edilmesi çağrısında bulunuldu.





Karadeniz'de durum vahim



AP üyesi Sosyal Demokrat Bulgar parlamenter Iliana Malinova-Iotova tarafından kaleme alınan rapor ve kararda, Karadeniz'de balıkçılığın sürdürülebilir kılınması amacıyla ulusal yaklaşımlardan vazgeçilip bölgesel yaklaşım benimsenmesi ve bu çerçevede AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası normlarının esas alınması istendi.



Malinova-Iotova, raporu hakkında genel kurulda yaptığı sunumda, “Karadeniz’de durum vahim, acil önlem alınmazsa ölü bir deniz riskiyle karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde konuştu. Bulgar parlamenter, bu riskin plansız avlanma, iklim ve deniz kirliliğine bağlı olduğunu söyledi.





Bölgesel örgütlenme ihtiyacı



Hiçbir değişiklik önergesi sunulmaksızın ezici oy çoğunluğuyla kabul edilen rapor ve kararda, her ne kadar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası örgüt ve sözleşmelerin dikkate alındığı belirtilse de bugüne kadar Karadeniz için etkin bir işbirliği platformunun kurulmadığı, bu denizde ekolojik dengenin, balık kaynaklarının ve balıkçıların gelirlerinin korunması amacıyla bölgesel bir örgüte ihtiyaç olduğu vurgulandı.



Söz konusu örgüt için şu an Baltık Denizinde kıyısı olan ülkeler arasında uygulanmakta olan sistemi model gösterildi. Bu modelin hayata geçmesi halinde, Karadeniz havzasındaki balık stokları, kurulacak örgüt içindeki bölgesel kalkınma komisyonu tarafından kontrol edilecek ve her ülke için balık avlama kotaları yine bu komisyon tarafından belirlenecek.





Tüm Karadeniz ülkelerini ilgilendiriyor



Rapora göre böylelikle Karadeniz'de balıkçılık daha etkin kılınacak ve tehdit altındaki deniz canlılarının korunmasıyla ilgili AB kuralları sadece Bulgaristan ve Romanya değil, tüm Karadeniz devletleri için bağlayıcı olacak. Bulgaristan ve Romanya, AB tarafından düzenlenmekte olan balık avlama kotalarının, kendilerini başta Türkiye ve Rusya olmak üzere, diğer Karadeniz ülkelerine kıyasla dezavantajlı konuma düşürdüğünü savunuyorlar.



Kararda, başta AB üyesi ve AB adayı ülkeler olmak üzere, Karadeniz'e kıyı tüm devletlere balıkçılık faaliyetleri konusunda uluslararası ve AB hukukuna göre davranmaları çağrısında bulunulup, AB'nin de AB üyesi olmayan Karadeniz ülkelerini Ortak Balıkçılık Politikası'nı benimsemeleri için diplomasisini harekete geçirmesi çağrısında bulunuldu.





AB Sahil Güvenlik Gücü



Bu çerçevede yasadışı balıkçılıkla etkin mücadele edilmesi ve AB'nin balıkçılık kontrol ajansının Karadeniz havzasının denetiminde daha etkin rol alması gündeme getirildi. Karar metninde, özellikle Karadeniz'deki yeni tehditlerle mücadele amacıyla "AB Sahil Güvenlik Gücü" oluşturulması önerisine de yer verildi.



AP, daha önce de 20 Ocak 2011 tarihinde Karadeniz havzasını tartışmış ve "Karadeniz İçin Avrupa Stratejisi" başlığı altından kabul ettiği kararda, AB'nin bu bölgeye öncelik vermesini istemişti.