-KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU DÜZCE (A.A) - 02.11.2010 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi bolluğu nedeniyle ava çıkan çok sayıda balıkçı, dolu teknelerini boşaltmak için barınak önünde kuyruk oluşturdu. Akçakoca'da erken saatte ava çıkan balıkçılar hamsi dolu tekneleriyle dönünce barınağın girişinde yoğunluk oluştu. Bolluk açısından böyle bir sezon görülmediğini belirten Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, ''Avlanmaktan dönen balıkçıları limana alamıyoruz, aşırı yoğunluk yaşanıyor. Balıkçılardan avladıkları balıkları kamyonlara boşalttıktan sonra limanı terk etmelerini istedik'' dedi. Bolluk nedeniyle fiyatların da düştüğünü ifade eden Karakaş, ''10 kilogram gelen bir torba hamsi 5 liradan satılıyor'' dedi.