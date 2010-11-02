T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU DÜZCE (A.A)

02 Kasım 2010 14:22

-KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU DÜZCE (A.A) - 02.11.2010 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi bolluğu nedeniyle ava çıkan çok sayıda balıkçı, dolu teknelerini boşaltmak için barınak önünde kuyruk oluşturdu. Akçakoca'da erken saatte ava çıkan balıkçılar hamsi dolu tekneleriyle dönünce barınağın girişinde yoğunluk oluştu. Bolluk açısından böyle bir sezon görülmediğini belirten Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, ''Avlanmaktan dönen balıkçıları limana alamıyoruz, aşırı yoğunluk yaşanıyor. Balıkçılardan avladıkları balıkları kamyonlara boşalttıktan sonra limanı terk etmelerini istedik'' dedi.  Bolluk nedeniyle fiyatların da düştüğünü ifade eden Karakaş, ''10 kilogram gelen bir torba hamsi 5 liradan satılıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24