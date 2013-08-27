Karadeniz'de Fırtına esti 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Avni Aker'de oynanan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında Bordo-mavililer, Adrian ve Malouda'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Bu arada maçın 42. dakikasında Trabzonsporlu Volkan Şen'e tribünden tepki gösterildi. Bu durum karşısında gözyaşlarını tutamayan Volkan, oyun alanını terk etti.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre karşılaşma, adeta golle başladı. Ev sahibi Trabzonspor'da Adrian, yaklaşık 25 metreden gönderdiği şutla kaleci Pawelek'i avladı ve takımını 1-0 öne taşıdı. Polonyalı oyuncu bu golüyle bordo-mavililerin lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti.

Devrenin ilk yarım saatlik bölümü Trabzonspor kontrolünde geçilse de son dakikalarda rakip sahada daha çok görünmeye başlayan Çaykur Rizespor beraberlik golünü bulmayı başardı. 40. dakikada Trabzonspor ceza sahasında yaşanan ufak çaplı karambolde topu önünde bulan Tevfik Köse topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

İlk 45 dakikanın bitimine az bir süre kala yeşil sahada ilginç bir olay yaşandı. Trabzonsporlu Volkan Şen, kendi taraftarıyla yaşadığı diyalog sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı ve oyunu terkederek yerini Malouda'ya bıraktı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Bülent Yıldırım'ın düdüğüyle taraflar soyunma odasın 1-1'lik eşitlikle girdi.

Maçın başında öne geçen Trabzonspor ikinci yarının hemen başında Florent Malouda ile yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında Adrian'ın pasına gelişine çok sert vuran Malouda harika bir gole imza attı ve Trabzon'u büyük bir sevince boğdu: 2-1.

Mücadelenin kalan dakikalarında Trabzonspor Aykut ve Malouda ile 3. gole çok yaklaşsa da kaleci Pawelek farkın açılmasına izin vermedi.

Çaykur Rizespor, 90. dakikada Ali Adnan ile beraberliğe çok yaklaştı ancak genç yıldızın şutu direkten döndü. Konuk ekibin son dakikalardaki gol girişimleri sonuçsuz kalınca Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Trabzonspor bu sonuçla ligde ilk puanlarını alırken Çaykur Rizespor geçen hafta elde ettiği 3 puanla kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olurken Rizespor evinde Kayseri Erciyesspor'u ağırlayacak.



Volkan Şen gözyaşlarına boğuldu



Maçın 42. dakikasında sahalarda pek görülmeyen bir olay yaşandı.

Çaykur Rizespor'un 1-1'lik beraberliği sağlamasının ardından maraton tribün önünde konuk takımın taç atışı kullanacağı sırada bazı taraftarlar Volkan Şen'e sözlü tepki gösterdi.

Taraftarın bu davranışı sonrasında göz yaşlarını tutamayan Volkan Şen, takım arkadaşı Aykut Akgün'ün kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, teknik heyetin de izni olmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Volkan Şen'in 42. dakikada sahayı terk etmesiyle bordo-mavili takımın 10 kişi kalması üzerine teknik heyet, bu futbolcunun yerine 45+1. dakikada Florent Malouda'yı oyuna dahil etti.



Karakola götürüldüler



Bu arada Volkan Şen'e tribünden bağıran 4 taraftar devre arasında polisler tarafından karakola götürüldü. 4 taraftarın karakolda ifadelerinin alındığı bildirildi.