Karadeniz'de fındıkta 'Drakula' böceği tehdidi

Uğur AYDIN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde fındık dallarında, doğal ortamı Çin\'de bulunan \'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği\'nin görülmesi üreticiyi tedirgin ediyor. \'Drakula\' adı da verilen, İtalya\'dan, İstanbul\'a ardından da Trabzon\'a geldiği sanılan ağaçlarda kurumaya neden olduğu belirtilen böcekle mücadele için harekete geçildi, bölgede ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Fındık hasadına sayılı günler kala daha önce küllenme hastalığına bağlı olarak üründe ciddi oranda dökülme yaşanırken, Maçka ilçesinin Esiroğlu Mahallesi’nde yer alan fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaştı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince harekete geçildi, inceleme başlatıldı. İstanbul\'dan Trabzon\'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu, ağaç dallarına ise zarar verdiği saptanan böceğin tespiti için de uzman ekiplerden de yardım istendi. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları sürerken, uzmanlar incelemelerinde halk arasında \'Drakula\' olarak da adlandırılan uzun antenli böceğinin, İtalya\'dan İstanbul\'a buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

‘BU BÖCEKLER AĞAÇLARI KURUTUYOR’

Konuyla ilgili konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, böceklerin fındık ve ağaçlarda tehlike oluşturduğunu söyledi. Pehlevan, \"Bizim kendi bilimsel dilimizle birlikte \'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği\' olarak adlandırıyoruz biz bu böceği. Bu böceğin anavatanı Çin ve Tayland bir şekilde İtalya\'ya ulaşıyor. Oradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne, oradan da ağaçlarla birlikte Maçka’da Esiroğlu Mahallesi\'ne intikal ediyor. Bu böcekler ağaçları kurutuyor, ağaçları delerek içerisinde \'T\' şeklinde bir yuva oluşturuyor, oraya yumurtalarını bırakıyor, ağaçların özsuyu o deliklerden çıkınca tabii ki ağaçlar kuruyor ve verimden düşüyor\" dedi.

\'BUNU BİR MİLLİ DAVA OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR\'

İlçede tespit edilen böceklerin, ileride büyük sorunlara yol açabileceğini ve bu durumun bir milli mesele olarak ele alınması gerektiğini de aktaran Pehlevan, \"Şu anda bir karantina durumu söz konusu. Dikkatli bir şekilde mücadelesi yapılıyor, İl Tarım Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, ama bunun yeterli olduğunu biz düşünmüyoruz. Bunu bir milli dava olarak, milli sorun olarak ele alıp, bir şekilde sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun, belki şu anda çok spesifik bir sorun olarak görülebilir ama gelecek yıllarda eğer sayıları artarsa orman ağaçlarından hatta ve hatta evlerimizde sivrisineklerle nasıl yaşamaya bir şekilde alışmışsak belki de bunlarla da birlikte yaşamaya alışacağız\" diye konuştu.

‘YİNE DE ŞANSLIYIZ’

Böceklerin insanları tiksindirici görüntüsü olduğuna ve konunun önemsenmesi gerektiğine işaret eden Cemil Pehlevan şunları söyledi:

\"Görüntüleri çok hoş değil tabi ki, insanları tiksindirici bir görüntüsü var bu yüzden bizim bu konuyu çok önemsememiz gerekiyor. Yine de şanslıyız, Amerika\'da 3 kere yumurta bırakıyor, Avrupa ülkelerinde 2 sefer yumurta bırakıyor, bizde sadece 1 kere yumurta bırakıyor. Amerika ve Avrupa\'da yumurta bıraktığı zaman 70 ila 194 arasında bırakıyor. Bizde tespit edilen 50, 60 yumurta. Bu yüzden bizim bu sorunu erkenden çözmemiz gerekiyor.\"



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