-Karadeniz'de dostluk meşalesi yakıldı SAMSUN (A.A) - 20.09.2011 - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor ve Orduspor başkanları ''Karadeniz'in en güçlü dalgaları Fair-Play için Samsun'da buluşuyor'' sloganıyla Samsun'da bir araya geldi. Samsunspor Kulübünün Karadeniz takımları arasındaki fair-play ruhunu yaymak için bir restoranda düzenlediği toplantıya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, CHP Samsun milletvekilleri İhsan Kalkavan ve Haluk Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Yılmaz, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Nevzat Şakar, Hasan Yener, Necmettin Aytekin, Recep Denizeri, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Tunç, Çoşkun Cepni ve Emin Kahraman, Orduspor Kulübü Asbaşkanı Erkan Şahin ve eski Samsunspor Kulübü başkan ile yöneticileri katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Samsun kulübü Başkanı Kazım Yılmaz bölge takımları olarak amaçlarının etik kurallara sahip sevgi, dostluk, birlik ve beraberlik içinde kalmak olduğunu söyledi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ise Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a yaptıkları ziyarette Karadeniz takımlarının bir araya gelmesi konusunda görüştüklerini kaydetti. Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Yılmaz'ın Karadeniz takımlarının bir araya gelmesine öncülük yaptığını ifade eden Şener, ''Uzun yıllardan sonra 3 tane Karadeniz takımı Süper Lig'de oynuyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda Rizespor, Giresunspor ve Zonguldakspor da lige çıkar ve ligde 6-7 takımlı Karadeniz fırtınası yaratabiliriz'' diye konuştu. Futbolda çok önemli bir buluşma gerçekleştirildiğini vurgulayan Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen de, ''Sporun ruhunda fair-play var, centilmenlik var. Sonuçta bunun sonunda ölüm yok. Şehirler var oldukça bu takımlarda var olacak. Şehirler arasında anlamsız çekişmeler yaratılmak isteniyor, bunlara hiç gerek yok'' dedi. -Karadeniz takımlarından fair play çağrısı- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen ve Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Yılmaz'ın imzasının bulunduğu deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi: ''Sporun, iller, bölgeler ve ülkeler arası dayanışmanın önemli bir aracı olduğu, şiddet ve küfrü kullanmayan, kazananın kaybedeni, kaybedenin kazananı alkışladığı centilmen bir seyirci ve taraftar grubunun, fair play ruhuna uygun davranmayı ilke edinmiş yönetici ve sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği bir ligin Türkiye ve Türk sporu özlem duymaktadır. Türk futbolunun zor günler geçirdiği bu dönemde kötü tezahürat, düzensizlik ve şiddet kullanımı ile şartları daha da ağırlaştırmamak gerektiği, futbolla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, taraftarlar, sporcular ve seyircilere önceki yıllara göre daha fazla sorumluluk ve fedakarlık düşmektedir.''