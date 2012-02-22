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Ekonomi

Karadeniz'de dev gaz rezervi bulundu

Yapılan yazılı açıklamada, "Arama kuyusuyla bulunan doğalgaz miktarının 42 ile 84 milyar metreküp aralığında olabileceği tahmin ediliyor" denildi.

22 Şubat 2012 18:12

 

T24 - Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin CEO'su Gerhard Roiss, Karadeniz'de ExxonMobil ile OMV'nin Petrom biriminin ortaklaşa sahip oldukları bir kuyuda, çok büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu söyledi. 
 
ExxonMobil tarafından işletilen Domino-1 kuyusunun, Romanya karasuları içinde yer alan ilk derin arama kuyusu olduğu ve kıyıdan 170 km uzaklıktaki Neptun sahasında yer aldığı belirtiliyor. Roiss, gazın OMV'nin bugüne kadar bulduğu en büyük rezerv olabileceğini söyledi. 
 
Yapılan yazılı açıklamada, "Arama kuyusuyla bulunan doğalgaz miktarının 42 ile 84 milyar metreküp aralığında olabileceği tahmin ediliyor" denildi.  
 
OMV yetkilileri atılacak adımlar için ExxonMobil'e danışacaklarını ve kuyudan üretimin 2020 yılından önce başlayabileceğini söylediler. 
 
 
 

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