Karadeniz'de batan geminin mürettebatı: 5 dakikada suya gömüldü (3)

UKRAYNALI KONSOLOS İLE PANAMA\'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU\'NDAN ZİYARET

Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile Panama\'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, Samsun\'a geldi. İkili, dün Samsun açıklarında batan, Panama bayraklı, \'Volgo Balt 214\' isimli yük gemisinden kurtarılan 7 gemiciyi tedavi gördükleri özel hastanede ziyaret etti. Yasynskyi ile Nunez, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası konuşan Ukraynalı konsolos Borys Yasynskyi, arama- kurtarma ve sağlık hizmetlerini yürüten ekiplere teşekkür ederek, \"Kurtarma operasyonu çok profesyonelce oldu. Olumsuz hava durumuna rağmen başarılı bir çalışma yürütüldü. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Profesyonel çalıştılar. Kendi hayatlarını riske attılar. Bir sürü kişinin hayatını kurtardılar. Büyükelçimiz adına çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Panama\'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez ise mürettebat arasında Panama vatandaşı bulunmadığını; ama geminin Panama bayraklı olması nedeniyle gereken bütün çalışmayı yaptıklarını söyledi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Mürettebatın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren özel hastanenin başhekimi Murat Küsdül de \"Dün Çarşamba açıklarında yaşanan gemi kazası sonucu hastanemize ilk etapta 2 daha sonra da gece saat 22.00\'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden sevk edilerek 5 hasta daha ulaşmış oldu. 1\'i kadın olmak üzere 7 hastamız mevcut şu anda hastanemizde. Hastalarımızın birinde diz ekleminde zedelenme, birinin de ayak parmağında kırık mevcut. Kırık ele alınmış durumda. Hastalar uzun süre deniz suyunda ve soğukta kalmaları neticesinde hipotermik halde hastaneye ulaşmışlardı. Şu anda genel durumları iyi, akciğerlerinde tuzlu su yutmaya bağlı birtakım küçük değişiklikler mevcut. Bunları radyolojik tetkiklerle izlemeye devam ediyoruz. Muhtemelen 2 gün içerisinde hastalarımız tedavi edilmiş olarak konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Burada hastalar aileleriyle de görüştürülmüş olup, şu anda hayati tehlikesi bulunmamaktadır\" diye konuştu.



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