-Karadeniz'de balıklar kayıt altına alınacak TRABZON (A.A) - 17.10.2011 - Balık stokunun tespit edilmesi ve buna göre bir strateji izlenebilmesi amacıyla, Karadeniz'de avlanan balıkların kayıt altına alınacağı bildirildi. Doğu Karadeniz Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, bu yıl stokların tespit edilmesi amacıyla Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği'ne (SÜR-KOP) bazı yetkiler verildiğini söyledi. Balığa kota uygulanması konusundaki tartışmaların, balıkların kayıt altına alınması ile sonlandırılacağına inandıklarını dile getiren Mutlu, şöyle devam etti: ''Burada amaç, çok balık tutan insanlardan daha çok vergi almak değil. Önemli olan bizim elimizdeki stokların ne kadar olduğunu öğrenmek. Kota uygulansın deniliyor. Kota uygulayalım ama vatandaşın da bu balığı tüketmesi lazım. Bunun için stoklarımızı bilmek ve tespit etmemiz gerekiyor. Kayıt altına alınacak nakil belgelerini bizler tutacağız ve balıkçı arkadaşlarımız bu bilgileri bizlere bildirecekler. Böylece yıl sonlarında denizlerimizdeki hamsi ve istavrit gibi balık stokumuz ortaya çıkacak. Bu uygulama ile avlanma politikası belirlenebilecek.'' Çalışma ile balıkçıların çıkış noktalarında görevli kişilerin olacağını, teknedeki kasa sayısı ile dönüşteki tutulan balık miktarının kayıtlara geçileceğini anlatan Mutlu, ''Trabzon'da dört çıkış noktası bulunuyor. Buraların geliştirilmesinin ardından görevli arkadaşlar bulundurulacak. Yani denetimler daha da sıklaştırılacak diyebiliriz. Amaç bağcıyı dövmek değil, hep birlikte üzüm yemek. Bu uygulama ile balığı daha değerli bir şekilde piyasaya sunabileceğiz'' dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organizasyonunda konuyla ilgili olarak bir toplantı yapacaklarına işaret eden Mutlu, nakil belgelerinin ve çıkış noktalarının denetimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını vurguladı. -''Ege'nin balığı Karadeniz'de'' Son yıllarda balıkçılıkta yaşanan olumsuz gelişmelere de değinen Mutlu, başlatılacak uygulamanın ülke balıkçılığı için önemli bir geçiş dönemi olacağını belirtti. Mutlu, balıkçıların yapılacak olumlu her çalışmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Bugünlerde 20 derece olması gereken deniz suyu 25 derece. Yani bir nebze de olsa iklim değişti diyebiliyoruz. Bugün, Akdeniz'deki balıklar Karadeniz'de görülmeye başlandı. Tabiki bu gelişmelerin bilimsel açıklaması da olabilir ama bunlar bizim gözlemlerimiz. Geçen sene 200 ton sardalyayı Karadeniz'de tuttuk. Sarpa denen balık Ege'de olur ama onu da tutmaya başladık. Demek ki iklimsel bir etkiden söz edilebilir. Bu nedenle balıkçı, yapılacak her olumlu harekete hazır. Çünkü bu insanlar da yarınını düşünen insanlar.''