Karadeniz’de balıkçıların ‘kara’ sezonu

Hamsi avının kısa sürmesi ve mevsimlik diğer balık türlerinin de olmaması nedeniyle tekneler, bu yıl erkenden barınaklara çekildi.



Karadeniz'de hamsi avının kısa sürmesi balıkçıları mağdur ederken, mevsimlik diğer balık türlerinin de olmaması nedeniyle tekneler, bu yıl erkenden barınaklara çekildi.



Giresun Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Necipoğlu, Karadeniz'de bu sezon hamsi avının eylül ayı sonlarına doğru başladığını hatırlatarak, "Hamsi avı ilk günlerinde bol ve bereketli gerçekleşti. Ancak hamsi avı, yaklaşık 15-30 mil açıkta 1,5 ay sürdü. Bu nedenle hamsi, Türk karasularındaki derin kuyulara inerek barınamadı. Dolayısıyla hızla bir şekilde Gürcistan karasularına kaçınca avı da sona erdi" dedi.



Karadeniz'de bu sezon Türk karasularında yaklaşık 100 bin ton hamsi avlandığını tahmin ettiklerini anlatan Necipoğlu, şunları söyledi:



"Balıkçı bir aileden geliyorum ve 55 yıldır denizlerdeyim. Ömrümde böylesine kısa ve kıt süren bir hamsi avı sezonu yaşamadım. Borç batağındayız, kolaylık sağlanmadığını sürece önümüzdeki sezon denize çıkabilmemiz mümkün değil.



Bu sezon ne palamut, ne istavrit ne de hamsi avı oldu. Bu sezon Karadeniz'deki balıkçıların 'kara' sezonudur. Burada hatayı balıkçılar olarak kendimizde aramalıyız. 30 mil açıkta hamsi avlanırsa, tabi ki hamsi sürüsü Türk karasularında kıyıya inmez ve karşı kıyıya kaçar. Bunun yanı sıra bakanlık hamsi avına getirdiği kota ve gündüz avlanma yasağından sonra avına bir başlama tarihi de getirmelidir.



Karadeniz'de hamsi avına 1 Kasım'da başlanmalıdır. Hamsi avına bu tarihte başlanırsa, Türk karasularında avının süresi mevsim şartlarına göre en az 4 ayı bulur. Burada hem balıkçılar kazanır, hem de vatandaş ucuz balık yeme fırsatı bulur."



Mağduriyetimiz giderilmezse gelecek sezon denize çıkamayız



Bu sezon Karadeniz'de tüm balıkçıların büyük mağduriyet yaşadığını, akaryakıta borçlandığını, aldığı kredileri ödeyemediğini kaydeden Necipoğlu, "Balık avı yasağı sona ermeden 4 ay öncesinden sezonu kapatmış durumdayız" dedi.



Büyük takımları olan balıkçılar ve kıyı balıkçıları da dahil herkesin mağdur durumda olduğunu öne süren Necipoğlu, şunları kaydetti:



"Şahsen benim mazot ve banka kredileri olmak üzere 1 trilyon TL dolayında borcum var. Bunu ödemem ve gelecek sezon denize çıkmam mümkün değil. Büyük takımı olan diğer arkadaşlarında ortalama 600-700 milyar TL borcu bulunuyor.



Mağduriyetimizin giderilmesi, gelecek sezona hazırlanabilmemiz için balıkçılara düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı ve aldığı kredileri ödemeyen balıkçılara da bir süre kredi ödemelerinin dondurulması imkanı tanınmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde Karadeniz'de balıkçılık biter" diye konuştu.



