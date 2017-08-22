Karadeniz'de 70 mülteci kurtarıldı

Romanya Sahil Güvenliği, Karadeniz üzerinden tekne ile Romanya’ya ulaşmaya çalışan 70 mülteci kurtardı.

Romanya Sahil Güvenliği, bir balıkçı teknesi içindeki sığınmacıların kendi ifadelerine göre Suriye ve Irak vatandaşı olduklarını bildirdi.

Teknede 23 çocuk, 35 erkek ve 12 kadının bulunduğu, kadınlardan birinin hamile olduğu açıklandı.

Balıkçı teknesinin kaptanlarının uyruğu konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Karadeniz'de bir hafta önce yaşanan benzer bir vakada 69 sığınmacı kurtarılmış, teknenin iki kaptanından birinin Bulgar, diğerinin Kıbrıs vatandaşı olduğu tespit edilmişti.

Diğer yandan Romanya sınır polisi, ülkenin batı sınırından Macaristan‘a geçmek isteyen iki kamyonda toplam 66 sığınmacıya rastladı. Aralarında 19 çocuğun da bulunduğu sığınmacıların çoğunun Irak ve Suriye vatandaşı olduğunu bildirdiği açıklandı. Kamyon şoförlerinden birinin Rumen, diğerinin ise Türk olduğu bildirildi.