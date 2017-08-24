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Karadeniz'de 54 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ'nin Vize İlçesi Kıyıköy açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneleri arızalandığı belirtilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 54 kaçak göçmen yakaladı

24 Ağustos 2017 21:38

KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ\'nin Vize İlçesi Kıyıköy açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneleri arızalandığı belirtilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 54 kaçak göçmen yakaladı.
Vize İlçesi\'nin Kıyıköy açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin arızalandığının bildirilmesi üzerine Sahip Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karadeniz açıklarında arama çalışması yaptı. Güvenlik botları tarafından tespit edilen tekne içinde mahsur kalan Suriye uyruklu 12\'si kadın 10\'u çocuk 54 kaçak göçmen yakalandı. Arızalanan tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından İğneada Limanı\'na çekildi.
Kaçak göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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