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Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un kuzeyinde, Karadeniz'de 4.5 büyük lüğünde deprem meydana geldi

19 Mart 2013 17:01

Karadeniz'in İstanbul Boğazı açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.44'te merkez üssü Karadeniz olan İstanbul Boğazı açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul'dan da hissedilen deprem, yerin 10,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremle ilgili NTV'ye konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, "Karadeniz'in içinde deprem olması sürpriz. Burada bilinen bir fay yok. Zeminde meydana gelen bir oturma hadisesi olabilir. Bu bölgede çok sayıda sismik çalışma var. Burada deniz altına yönelik gözlem var. Burası bizim için de sürpriz bir nokta. Burada uzun süreli bir deprem etkinliği olacağını, daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum" dedi.

 

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