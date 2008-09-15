Karadeniz yine 'ısınacak'

>> NATO: Gemilerin krizle ilgisi yok



Gürcistan'ın geçen ay Güney Osetya'ya yönelik operasyonuyla başlayan ve nihai olarak Batı ile Rusya arasında adeta ikinci bir Soğuk Savaş rüzgarı estiren Kafkas gerginliğinin yankıları dinmeden, NATO üyesi ABD, Macaristan, Litvanya, Romanya, Letonya ve İsveç ile birlikte NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de deniz tatbikatı yapılacak.Romanya askeri yetkilisi Yarbay Florin Jipa, bugün başlayacak ve 24 Eylül'e kadar sürecek tatbikatın adının "Jackal Stone" olacağını ve toplam 1300 askerin görev alacağını kaydetti.Romanya, Ukrayna ve ABD'den birer geminin yer alacağını, ABD gemisinin USS McFaul destroyeri olacağını kaydetti. Tatbikata, Romanya sınır polisi ve istihbarat servisleri dahil olmak üzere kara birliklerinin destek vereceği belirtildi.