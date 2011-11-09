-Karadeniz: ''Ümit bağladığımız oyuncular bizi üzüyor'' İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, takımdaki yıldız oyuncuların formsuz olmasının yanı sıra sorumsuz davranmalarının kendilerini üzdüğünü söyledi. Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımında büyük umutlar bağladıkları oyuncuların şahsi oynadıklarını belirterek, ''Ümit bağladığımız, 'Gözün üstünde kaşın var' demediğimiz yıldız oyuncuların formsuzluğu ve sorumsuzluğu bizi fazlasıyla üzüyor. Paralarını alıyorlar. En iyi yerlerde kalıyorlar. Sıkıntıları en iyi şekilde gideriliyor. Geriye ne kalıyor? Mesuliyet duygusu ve iyi oyun, ayrıca camiayı tatmin etmek. Maalesef bunda uzak kalmaları bizi üzdü. Avrupa kupalarındaki gibi diğer maçlarda oynamadılar'' dedi. Takımda yer alan Egemen Korkmaz'ın son maçta kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşamasına rağmen mücadelesini her zaman sahaya yansıttığını hatırlatan divan kurulu başkanı Karadeniz, ''Ama oynayabilecek kapasitesi olanlardan Quaresma çalım atıyor, arkasından bir çalım daha, bir çalım daha atıyor, bir daha atıyor saha bitiyor. Bu sorumsuzluktur'' diye konuştu. Açıklamalarında özellikle fazla çalım atan Quaresma'yı eleştiren Yalçın Karadeniz, taraftarlardan bu oyuncuyu alkışlamamalarını rica etti. Divan başkanı olarak kim olursa olsun, dünyanın hangi takımında oynarsa oynasın, yıldız dahi olsa iyi oynamayan oyuncuyu taraftarların alkışlamamasını isteyen Karadeniz, ''Quaresma ve Simao'nun iyi oynamadığını gördük. Şahsi oynadıklarını gördük. Böyle oynayanı alkışlamak yanlış. Beşiktaş her şeyin üstündedir. Maç bitiminde Quaresma'ya tezahürat yapmaları, bu oyuncunun yaptıklarını doğru görmesine neden olur. Taraftarlar iyi oynayanı alkışlasın. Takım için oynamayanı, faydasız olanı alkışlamasınlar'' dedi.