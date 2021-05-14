Karadeniz Holding, Lübnan'a elektrik tedarikini kestiğini açıkladı: 18 aydır ödeme yapılmıyor

Ekonomik krizdeki Lübnan'a elektrik tedarikinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, Beyrut hükümetinin borçlarını ödememesi ve yüzer santrallerine el koyma tehdidinde bulunması gerekçesiyle tedariki kestiğini duyurdu. Karadeniz Holding'in yüzer tesislerini işleten Karpowership şirketinden Reuters'a yapılan açıklamada sorunun çözümü için çaba sarf edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elektrik üretimini durdurmaktan dolayı üzgünüz. Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükümetine oldukça esnek davrandık ve herhangi bir ödeme veya ödeme planı sunulmadığı halde bu süreçte elektrik tedarikini sürdürdük, çünkü ülke zor zamanlardan geçiyor. Fakat hiçbir şirket böyle bir riskli ortamda faaliyete devam edemez" denildi.

"Lübnan'ın 100 milyon dolardan fazla borcu birikti" Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Lübnan yargısının şirkete herhangi bir resmi bildirimde bulunmadığını, söz konusu girişimin hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi.