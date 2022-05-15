Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üç kenti kapsayan Karadeniz ziyaretinde, beraberindeki gazeteciler ve yapılan açıklamalar nedeniyle yaşanan tartışmanın yansımaları raporlara da geçti.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "CHP Genel Merkezi’nin yurttaşların başvurularını içeren haftalık raporuna göre 2-8 Mayıs tarihleri arasında 554’ü telefon, 444’ü elektronik posta yoluyla binin üzerinde yurttaş parti merkezine ulaşarak çeşitli konularda görüş ve taleplerini iletti. Yapılan aramaların 569’u gündeme dair değerlendirme içeriyor, diğerleri talep ve şikayetleri yansıtıyordu. Gündeme dair değerlendirme içeren başvurularda ilk sırada 139 kez ile “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine tepkiler” yer aldı. Söz konusu rapor her hafta MYK’ya iletiliyor." ifadelerine yer verildi.