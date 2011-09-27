Karadeniz fırtınası yıkılmadı!

T24 - Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında sahasında Fransız temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Devler Ligi'ne İnter galibiyeti ile başlayan bordo-mavili temsilcimiz sahasında Lille'i konuk etti. Fransız temsilcisi, 31. dakikada Moussa Sow'un golü ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı bir skorla gitti.



Trabzonspor 75. dakikada Gustavo Colman ile penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Colman'ın bu golü maçın da skorunu belirlemiş oldu: 1-1



Temsilcimiz bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti ve B Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Lille ise 2 puanla 3. sırada.



Grupta oynanan diğer mücadelede İnter deplasmanda CSKA Moskova'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.



Trabzonspor'un Athletic Bilbao ile oynadığı UEFA Play-Off maçında hakeme yaptığı itiraz sonrası tribüne gönderilen ve ardından 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş, Inter maçından sonra Lille maçını da tribünden izledi. Maç öncesi yardımcısı Ünal Karaman ile görüşerek son taktikleri verdi.





AVRUPA KUPALARINDAKİ 89'UNCU RANDEVU



Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımı ile yaptığı maçla Avrupa kupalarındaki 89'uncu karşılaşmasına çıktı. Bordo - mavililer, bugüne kadar oynanan 88 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Trabzonspor, 118 gol atarken kalesinde 128 gol gördü. Bordo mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve grubunda 23 maç, UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Kupası'nda 45 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 karşılaşma yapmıştı.





20 BİN BAYRAK DAĞITILDI



Trabzonspor yönetimi, Lille maçı öncesi 20 bin adet bayrak bastırdı. Tribünlere gelen taraftarlara verilen biletlerle maç öncesi görsel şölen yapıldı.





AVNİ AKER'DE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI



Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne alınmasıyla Hüseyin Avni Aker Stadyumu'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı. Maç öncesinde stat içerisinde ve dışında bulunan reklamların üzerleri siyah kumaşlarla kaplanırken, stadın her yerine Şampiyonlar Ligi reklamları yerleştirildi. Basın tribününde tüm gazetecilerin oturacağı yerlere isimleri yazılırken, maç öncesi içecek ve yiyecek servisinde bulunuldu.





TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR



Trabzonsporlu taraftarlar Lille oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilgi gösterdi. Ancak Maraton tribünü ve deniz tarafındaki kale arkasındaki küçük boşluklar dikkat çekti. Bordo mavili taraftarlar maç öncesinde bilet fiyatlarının pahalı oluşundan yakınmıştı. 5 Lille taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden maçı izledi.





BASIN MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ



Trabzonspor ile Lille arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını 50'si foto muhabiri olmak üzere 200'e yakın basın mensubu takip etti. Türk gazetecilerin yanı sıra Fransa'dan gelen 20 gazetecide takımlarını takip etti.





