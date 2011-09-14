Karadeniz fırtınası İtalya'da esti

T24

İLK 11'LER



Trabzonspor, Şampiyon Ligi ilk maçında İtalyan devi Inter'i deplasmanda 77 dakikada Celustka'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.Trabzonspor, maça Tolga, Celustka, Glowacki, Giray, Cech, Colman, Zokora, Serkan, Alanzinho, Halil, Henrique 11'i ile başladı.Savunma güvenliğini ön planda tutmaya çalışan ve hücumda çoğalamayan bordo-mavililer, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde rakibine etkili bir pozisyon vermedi.Bu bölümün ardından ev sahibi İnter, oyunda etkisini artırdı. Rakip takım, özellikle Zarate ile gol pozisyonlarına girmesine karşın kaleci Tolga rakibe izin vermedi.Cambiasso'nun ceza alanına derinlemesine pasında savunmanın arkasında hareketlenen Pazzini'den önce kaleci Tolga, öne çıkarak topu kontrol etti.22. dakikada ceza alanı içinde Obi'nin pasında, yakın mesafedeki Zarate'nin yerden vuruşunda, savunmada Giray yatarak topa müdahale edip tehlikeyi önledi. Cech'in ceza alanı dışından şutunda, top üstten auta gitti.Karşılaşmanın 32. dakikasında çalımlarla ceza alanına giren Zarate'nin sağ çaprazdan yerden şutunda, kaleci Tolga sol direk dibine gelen topu kornere çelmeyi başardı. Kullanılan köşe atışında, Giray'ın ters vuruşunda bir anda Pazzini yakın mesafede uygun durumda topu önünde buldu. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Tolga topa sahip oldu.34. dakikada Obi'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Zarate'nin yerden şutunda, kaleci Tolga yatarak topu müdahale etmeyi başardı.Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir grup karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, ilk yarıda kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Trabzonspor ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. 56. dakikada Inter hücuma yönelik 2 değişiklik yaptı. Joel Obi ve Pazzini'nin yerine Alvarez ve Milito oyuna dahil oldu.İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 72. dakikada konuk ekip Inter gerçekleştirdi. Savunmanın arkasına atılan pası Milito kontrol etti. Arjantinli golcü bekletmeden kaleye gönderdi. Top Tolga'ya çarpıp kaleye yöneldi. Pozisyonun devamında Tolga topu çizgiden çıkardı. Mücadelenin 76. dakikasında temsilcimiz Trabzonspor'un golü geldi. Halil üzerine gelen topu voleyle kaleye gönderdi top direkten döndü. Pozisyonun devamında Celustka yatarak topa vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 1-0.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor, karşılaşmdan 1-0 galip ayrıldı ve Devler Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu.Inter: Julio Cesar, Jonathan, Lucio, Ranocchia, Nagatomo, Obi, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Pazzini, ZarateTrabzonspor: Tolga, Celustka, Glowacki, Giray, Cech, Colman, Zokora, Serkan, Alanzinho, Halil, HenriqueB Grubu'nda şu dakikalarda oynanan gecenin diğer maçında ise Lille evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor... Maçın canlı skoru şu şekilde: Lille 2-0 CSKA Moskova