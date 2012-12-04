Karadeniz Ereğlisi Tersaneleri'nde çalışan sayısı 7 binden 150'ye düştü

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Karadeniz Ereğli Tersaneleri'nde 2008 yılında 7 bin fiili sigortalı sayısının yıllar içinde kademeli olarak azaldığını ve 150’ye düştüğünü söyledi.

Köktürk, “İŞKUR rakamlarına göre, kademeli olarak, 2009 yılında bin 450’ye, 2010 yılında 481'e, 2011 yılında 300'e ve 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla 150 gibi oldukça sembolik rakamlara düşmüştür. Yani 7 bin fiilî sigortalı çalışandan 150'ye düşen çok ağır bir süreç söz konusudur” dedi.

Köktürk’ün açıklaması şöyle:

2008-2009 krizi tersaneyi teğet geçmedi

2009 yılı başlarından itibaren yoğun işten çıkarmalarla bölgenin ve ülkenin gündemine taşınmıştır. Bunun sonucu olarak bu tersanelerde 2008 yılında 7 bin civarında olan fiilî sigortalı çalışan sayısı, İŞKUR rakamlarına göre, kademeli olarak, önce, 2009 yılında 1.450'ye, 2010 yılında 481'e, 2011 yılında 300'e ve 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla yani bugün itibarıyla da 150 gibi oldukça sembolik rakamlara düşmüştür yani 7 bin fiilî sigortalı çalışandan 150'ye düşen çok ağır bir süreç söz konusudur.

Tersaneler icra yoluyla satışa çıkarıldı

Kalan işçi sayısı rakamlarından görüldüğü gibi, milyonlarca taşla deniz doldurularak, büyük bir emek ve çaba sarf edilerek kurulan bu tersanelerin neredeyse tamamı tüm faaliyetlerini durdurmuş ve kapanmıştır, hatta bu tersanelerden bir bölümü icra müdürlüğü kanalıyla satışa çıkarılmıştır.

Dört gemi kızakta

Gelinen nokta itibarıyla, bugün Karadeniz Ereğli tersanelerinde toplam 23 bin 300 dead weight ton kapasiteli dört adet gemi kızaktadır, sadece 5.300 dead weight ton kapasiteli tek bir kimyasal tankerin inşası sürmektedir. Bu rakam ve bilgiler Karadeniz Ereğli tersanelerinin içine düştüğü içler acısı durumu gözler önüne sermektedir.

43 bin tersane çalışanı icralık

Karadeniz'in en büyük odalarından birisi olan Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının bugün itibarıyla 3.487 üyesinden sadece 2.013'ü zorlukla ayakta durabilmekte, zorlukla faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Yine, Deniz Ticaret Odasının en son hazırladığı rapora göre, ilçede 2002 yılında 5 bin esaslı tek bir icra dairesi varken, bugün 2 icra dairesi 35 bine ulaşan derdest icra dosyası, 43 bine ulaşan icraya düşmüş insan sayısı ve 20 binleri aşan insan göçü yaşanan krizin boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.