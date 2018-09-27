Karadeniz Ereğli Belediyespor - Antalyaspor maçının ardından

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak) (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor\'un Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor\'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenmesinin ardından her iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, koşmayan bir takımın saha içinde zorluk yaşayacağını ve takımının da bu sıkıntıyı yaşadığını söyledi. Korkmaz, \"Öncelikle Ereğli halkına çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladılar. Maça gelince, zor bir maç olacağını açıkçası biliyordum. Çünkü nihayetinde mücadele etmezseniz rakibiniz kadar koşmazsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Sahada biz bu sıkıntıyı yaşadık. Sonunda da tabii ki tur atlamak önemliydi. Deplasmanda tur atlamak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum\" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Şahin de uzatmaların ikinci devresi dışında maç boyunca üstün futbol oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Tur atlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Şahin, şöyle dedi: \"Antalyaspor formasını bizim çocuklar giyseydi herhalde 5-6 farkla çok rahat kazanacağımız bir maç olacaktı. İki tane penaltımızın verileceği, 3-4 kırmızı kartın gösterileceği bir maç olacaktı. Üzülüyorum. Çocukların çok büyük emeği var. Süper Lig takımı ile mücadele etmez ve koşmazsan çok farklı mağlup oluyorsun. Çocuklar bunu fazlasıyla yaptı. 10 kişi kalınca tabi uzatmanın ikinci yarısında oyundan düştük. Maçın başı 1-0 iken Barış’ın kafa topu elle kesildi. Bariz penaltı ama hakem vermedi. Onu verse maç herhalde farka giderdi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçın başlaması

- Taraftarın tezahüratı

- Maç bitiminde oyuncuların ve taraftarların maçın hakemine tepki göstermesi

- Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Şahin\'in açıklamaları

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları