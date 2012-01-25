-Karadeniz derbisi Orduspor'un ORDU (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı. 47. dakikada Seric'in kullandığı korner atışında Ali'nin ters vuruşunda kaleci Fevzi, topu kornere çeldi. 51. dakikada gelişen Orduspor atağında Periane'in ceza sahası dışından vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti. 57. dakikada Mehmet'e yapılan faul sonrası kazanılan serbest atışı kullanan Kağan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 3-2. 79. dakikada Hasan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tomic'de kaldı. Karşılaşma, Orduspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: 19 Eylül Hakemler: Abdullah Yılmaz xxx, Muhittin Gürses xxx, Gökhan Memişoğlu xxx Orduspor: Fevzi xx, Yalçın xxx, Hakan xxx (Dk. 88 Emre ?), Ali xx, Culio xxx, Stancu xxx (Dk. 76 Hasan x), Garcia xx, Abdülkadir xx (Dk. 70 Onur x), Periane xxx, Selçuk xx, Abdurrahman xx Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Bilal xx (Dk. 46 Muhammet xx), Güven xx (Dk. 83 İlhan ?), Mustafa xx, Seric xx, Mabiala xxx, Kağan xxx, Hamroun xx, Mehmet xx, Shelton xx, Jahic xx Goller: Dk. 5 Ali, Dk. 24 Culio, Dk. 29 Stancu (Orduspor), Dk. 43 Mabiala, Dk. 57 Kağan (Kardemir Karabükspor) Kırmızı kart: Dk. 90 Seric (Kardemir Karabükspor) Sarı kartlar: Dk. 62 Selçuk, Dk. 90 Fevzi (Orduspor)