Karadeniz derbisi golsüz bitti

90 dakika boyunca rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, bütün baskılarına rağmen gol bulamadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Trabzonspor 29 puana yükseldi. Çaykur Rizespor da puanını 17'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, bir diğer karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti.

Mavi-Yeşilli ekip mücadelenin özellikle ilk yarısında rakibine oranla daha atak bir oyun sergiledi ve oyunu yönlendiren taraf oldu. Ev sahibi ekipte Kweuke ve Lua Lua ataklara yön veren isimler oldu. Trabzonspor ise, hızlı hücumlarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

Baskılı bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor, 26'da gole çok yaklaştı. Engin Baytar'ın kullandığı köşe vuruşunda Görkem çok iyi yükseldi ve sert bir kafa vuruşu ile topu kaleye gönderdi. Ancak son anda Trabzon savunmasında Kadir Keleş topu çizgiden çıkardı.

Trabzonspor ilk kez 31. dakikada etkili geldi. Sol kanattan Malouda'nın penaltı noktasına gönderdiği pasta, Emre Güral sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip, rakip kaleyi ablukaya alıp gol arasa da maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. 0-0.

Çaykur Rizespor ikinci devreye çok etkili başladı. Baskılı oyununu devam ettiren Mavi-Yeşilli ekip, Onur'u ve direkleri geçemedi.

Lua Lua, 47. dakikada ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşla gole çok yaklaştı ancak, Onur parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

Çaykur Rizespor direkten döndü! Rakip yarı alanda topa sahip olan Liban Abdi topla beraber rakip kaleye doğru ilerledi. 58. dakikada Liban Abdi'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top direkten dışarı gitti.

79'da Sercan Kaya'ya faul yapan Yusuf Erdoğan ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor inanılmaz goller kaçırdı. Lua Lua'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pasa Sercan mükemmel bir vole vurdu. Ancak kaleci Onur, müthiş bir refleksle topu çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonlarda gol bulamadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.