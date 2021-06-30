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Dünya

Karadeniz'deki NATO-Ukrayna tatbikatları devam ederken Rusya, Kırım'daki S-400'leri aktive etti

30 Haziran 2021 12:29

T24 Dış Haberler

Rusya salı günü, Ukrayna ve NATO'nun Karadeniz'de yürüttüğü ortak tatbikat devam ederken Kırım'daki S-400 hava savunma sistemlerini aktive ettiğini duyurdu.

Rus donanmasının Karadeniz filosu birkaç S-400 bataryasının bölgeye gönderildiğini ifade etti. Bölgede denetim için Pantsir-S'ler ve 20 tane savaş uçağı bulunuyordu. 

Ordu S-400 ve Pantsir'lerin tespit ve elektronik ateşleme özelliklerinin denendiğini ifade etti.

NATO'nun Ukrayna ile Karadeniz'de ortak yürüttüğü 2 haftalık Sea Breeze tatbikatları pazartesi başlatıldı. Tatbikatta 5 bin askeri personel, 40 uçak ve 32 savaş gemisi kullanılıyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce tatbikatları çok yakından takip edeceklerini ve "ulusal güvenliklerini korumaları gerekirse harekete geçeceklerini" söylemişti.

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