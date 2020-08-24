"Karadeniz'deki doğal gazı çıkarmak için 5 milyar dolar gerekli, yatırımcı bulmak zor"

Döviz krizi yaşayan Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan doğalgazı çıkarmak için 5 milyar dolarlık yatırım yapmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre Zonguldak açıklarındaki eski adıyla Tuna-1 yeni verilen ismi ile Sakarya Havzası’nda 320 milyar metreküplük gaz varlığının açıklanmasının ardından, gazın milli imkanlarla mı yoksa yapılacak bir ortaklık ile mi çıkarılacağına dair senaryolar konuşulmaya başlandı. Sözcü'ye konuşan uzmanlar, BP, Chevron, Eni, Exxon Mobil gibi dünya devi enerji şirketlerinin rezerv hakkında sessizliklerini koruduğuna dikkat çekti. Bu durumda doğal gazı çıkarmak için gerekli yatırımı devletin yapmak zorunda kalacağı ifade edildi. Botaş eski Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, “Çıkarmak için agresif bir hedef kondu, 2023’e kadar. Bu sürede yapmak kolay bir iş değil. Yüzer platform kiralanması ya da satın alınması gerekiyor. Teknik bilgi kısıtlı olduğu için rakam vermek zor ama yatırım maliyeti 5 milyar doları aşabilir” demişti.

"Doğal gazda arz fazlası var"

Enerji uzmanı Mehmet Öğütçü ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Dünya pazarlarında doğal gaz arz fazlası olduğunu, talebin düştüğünü, fiyatların azaldığını görüyoruz. Böyle bir dönemde ülkelerin de şirketlerin de yatırım iştahı düşük olduğundan yatırımcı bulmak her zamankinden daha zor olabilir" dedi. Ögütçü, "Uluslararası şirketlerle işbirliği ya da ortaklık bu yüzden kaçınılmazdır. Güzide kurumumuz TPAO’nun mevcut kaynakları bu iş için yeterli olmayabilir, ciddi şekilde takviyesi gerekiyor" diye konuştu.