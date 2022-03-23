Karadeniz'de serseri mayın endişesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından sekteye uğrayan uluslararası deniz ticareti, önceki gün Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan mayın açıklamasıyla daha da sorunlu hale geldi. FSB, Karadeniz’in kuzeyindeki Odesa limanı açıklarına döşenen mayın hatlarında kopma yaşandığını, 420 mayının Karadeniz'de sürüklendiğini belirterek bölgedeki gemilerin dikkatli olmasını istedi.

Açıklamanın ardından Türkiye donanmasındaki Aydın sınıfı 6 mayın avlama gemisi aramalara başlayacak. Donanmada mayın tarama gemisi komutanlığı yapan Emekli Albay Alp Kırıkkanat, gelişmeleri yorumladı:

"50 metre derinliğe kadar atılabilen YM tipi ve 20 kg TNT tipi patlayıcıyı barındıran demirli mayınların döküldüğü ancak tellerinden koparak sürüklendiği yönünde haberler var. Ukrayna’nın 420 adet demirli mayını dökebilecek imkânı kısıtlı. Ukrayna’nın an itibarıyla mayınlara karşı tarama harekâtı yapması mümkün gözükmüyor. Ters giden olumsuz bir durum Ukrayna’nın üzerine mi atılmaya çalışılıyor? Ukrayna kıyılarını savunmak için döktüyse, amfibi harekâta engel olabilecek çoğunlukla Rus AMD serisi sığ suya da dökülebilen manyetik ve/veya akustik dip mayınları tercih etmiştir. Ama dip mayınlarının 1-1.5 ton ağırlıkları nedeniyle sürüklenmeleri mümkün değil. Sığ suya dökülen Batı kaynaklı hafif dip mayınları da olabilir."

"Hafif silahlarla uzaktan imha etme yoluna gidilebilir"

Milliyet'in haberine göre, Kırıkkanat, bölgede gece saatlerinde yapılacak seyirlerin daha riskli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Gerçek ya da değil, Ukrayna kaynaklıysa NATO Daimî Mayın Deniz Görev Grubu’nu bölgeye çekmek için yapmış olabilirler. Ancak bunun politik ve askeri riski çok yüksek. NATO desteğini bu şekilde almaları zor. Haber doğruysa o zaman sürüklenen demirli mayınlar özellikle gece seyirleri açısından riskli. Sürüklenen demirli mayınlar gündüz şartlarında zor da olsa havadan ve denizden görülebilir. Gemilerce hafif silahlarla uzaktan imha etme yoluna gidilebilir. Uzman ekiplerle yedeklenerek sahile emniyetli yere götürülebilir. Rusya kaynaklı resmi haberler, limanlara askeri ve ticari gemi trafiğini zorlaştırma ve caydırma amacı taşıyabilir ancak dikkate alınmalı.”

"Bölgeden uzak durmamıza neden oldu"

Karadeniz’de yük gemisi işleten armatörlerden Derin Gemi Acentası sahibi Nadir Özsoy ise açıklamanın şimdiden psikolojik etkisinin büyük olduğunu söyledi. Özsoy, “Bölgedeki ticari gemilerde bulunan kaptan ve mürettebat zaten korku içindeydi. Bu açıklama psikolojik etkiyi arttırdı ve bölgeden uzak durmamıza neden oldu. Mayın korkusu bölgeye seyir yapan armatörleri 2 kat daha uzaklaştıracaktır” dedi.

21 gün sonra Türk karasularına ulaşabilir

Bağımsız kalan bir mayının Türk karasularına ulaşmasının en az 21 gün alacağı öğrenildi. Karadeniz’deki akıntı sisteminin ters olduğu belirlenirken mayınların 14 Nisan’dan sonra Trakya açıklarında görülebileceğinin düşünüldüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da bu yönde çalışmalara başladığı öğrenildi. Öte yandan Türk donanmasında Aydın sınıfı 6 tam donanımlı mayın avlama gemisi bulunuyor. TCG Alanya, TCG Akçay ve TCG Anamur gibi gemiler gelişmiş sonarıyla 400-600 metre mesafeden mayınları tespit ediyor. Mayınlar PAP insansız sualtı cihazları ve mayın harbi dalgıçları ile bertaraf ediliyor.

Gemiler uyarıldı

Türkiye ile arasında sadece 700-800 km mesafe bulunan limanların önünde mayınların dolaşma ihtimali üzerine Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk gemilerini, “Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy gibi Ukrayna limanlarından ayrılıp sürüklenerek İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e kadar ulaşabileceği iddia edilen mayınlara karşı uyarılarak ‘keskin gözcülük’ yapılması tavsiye edildi.