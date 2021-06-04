Karadeniz'de bulunduğu açıklanan 405 milyar metreküplük doğalgazı işleyecek tesisin temeli atılıyor

Türkiye’nin Batı Karadeniz’de keşfedildiğini duyurduğu 405 milyar metreküplük doğalgazı rezervini çıkaracak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli bugün atılacak. Tesis, doğal gazın Türkiye’ye yayılmasında ilk nokta olacak.

Türkiye’nin Karadeniz’deki Sakarya Gaz sahasından çıkarılacak ham doğalgazı işleyip ulusal şebekeye aktaracak Filyos Doğalgaz İşletme Tesisi’nin temeli atılıyor. Türkiye’nin Batı Karadeniz’de keşfettiğini duyurduğu 405 milyar metreküplük rezerve sahip sahadan çıkarılacak gazın kullanıma sunulmasına yönelik yatırımlar başlıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda üretilecek doğalgazı işleyip şebekeye verilecek hale getirecek Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi’nin temeli bugün atılacak.

Doğalgazın karaya çıkacağı ilk nokta

Dünya Gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılacak tesis, Türkiye’nin yeni enerji üslerinden biri olacak. Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye’ye yayılmasında ilk nokta olacak.

Tarihi projenin temelini atacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yapacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki ikinci sondaj gemisi Kanuni’den çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik edecek. Tesis’te üretilen gaz, içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaz basınçlandırılacak ve şebekeye sevk edilecek.

Yerel kaynaklara öncelik

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma'da yer alan Filyos Endüstri Bölgesinde inşa edilecek. Kara tesisi, Zonguldak il merkezine kuş uçuşu olarak yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunuyor. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek.