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Karadeniz bu akşam Çernobil'e isyan edecek

Protestolar kapsamında, saat 19.30'da Taksim'de yürüyüş yapılacak ve sokak performansları gerçekleştirilecek

26 Nisan 2013 17:45

Rusya'da 26 Nisan 1986'da gerçekleşen Çernobil nükleer felaketinin 27. yılında İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle nükleer enerji kullanımı protesto edildi.

Nükleer santrallerin yapımına karşı çıkan ve bu enerji türünün çevreye ve insan sağlığına yönelik tehditleri konusunda bilinç oluşturmaya çalışan çevreciler, Çernobil nükleer felaketinin 27. yılında sokaklarda. Yaşanan ölümlerin ve bilimsel verilerin üstü örtülerek devletler tarafından nükleer enerjiye yatırım yapılmaya devam edildiğine dikkat çeken çevreciler, Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer felaketini de hatırlattılar ve etkilerinin sürdüğünü anlattılar.

"Karadeniz İsyandadır" platformu, "Sinop'a, Mersin'e, Trakya'ya ve henüz açıklanmayan başka yerlere nükleer santral yapmak, Karadeniz'i ve Akdeniz'i nükleer atık çöplüğüne çevirmek isteyen iktidar; sözde enerji ve kalkınma yalanlarıyla doğayı ve yaşamı hiçe sayan projeler üretmeye devam ediyor. Radyasyona bağlı hastalıklardan kaybettiğimiz binlerce yakınımızı ve sakat doğumları, sigara kullanımına ve strese bağlayan raporlar hazırlayıp insanlarla adeta dalga geçiyor" açıklaması yaptı.

cnnturk'de yer alan habere göre, açıklamada 26 Nisan'da yaşanmış, geçmiş bir acının anılmadığını, halen süren ve daha nesillerce sürecek bir felakete ve değişmeyen bir zihniyete isyanlarını haykırdıkları belirtilerek, "Yaşamımızı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı, tüm canlıları, yüzyıllar boyunca radyasyon belasına mahkum etmiş olan Çernobil katliamının 27. yılında, HES'lere, termik ve nükleer santrallere kısacası yaşamımızı, kültürümüzü yok eden rant projelerine, yağma, talan ve sömürüye karşı doğayı ve yaşamı savunmak için herkesi birlikte haykırmaya davet ediyoruz" denildi.

Protestolar kapsamında, saat 19.30'da Taksim'de yürüyüş yapılacak ve sokak performansları gerçekleştirilecek.

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