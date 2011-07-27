-KARADENİZ BÖLGESİ'NE ÖZEL TİM HAZIRLIĞI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Karadeniz Bölgesi'nde görev yapacak özel bir birim oluşturulması yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi. Bakan Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığınca Polis Akademisi Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen 40. Dönem Temel Özel Harekat Kursu mezuniyet töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silvan'daki terörist saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporun içeriğinin sorulması üzerine Şahin, 13 şehitle sonuçlanan olayın inceleme ve soruşturmasının Genelkurmay Başkanlığınca başlatıldığını belirtti. Bu görev iç güvenlik görevi olduğu için ve iç güvenlik görevinde yer alan jandarmanın da İçişleri Bakanlığına bağlı olması nedeniyle aynı zamanda mülki açıdan konunun incelenmesi ve araştırılması için kendilerinin de çalışma başlattığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Her iki kurumun iki gün arayla başlattığı bu inceleme çalışması hemen hemen eş zamanlı ve eş güdüm içinde gerçekleşti. Konu aynı olduğu için ve karşılıklı bilgilenme sürece yaşandığı için sonucunda raporların müştereken değerlendirilmesi yapıldı ve kamuoyumuzun bilgilendirilmesi ilk defa inceleme ve araştırmayı onlar başlattığı için Genelkurmay Başkanlığınca yapıldı. Zaten bakanlığımızın yaptığı çalışmanın sonucuyla Genelkurmay Başkanlığının yaptırdığı çalışmanın sonucu birbiriyle örtüşüyordu. Sayın Başbakanımıza bunu ifade ettik. Aynı konuda yapılan iki çalışmanın sonuçları aynı olunca açıklamanın iki defa yapılmasının gereği kalmadı ve bir açıklamayla konu kamuoyuna duyuruldu. Görülen eksikliklere, hatalara yönelik bazı hususların yargı tarafından değerlendirilmesi sonucuna varıldı ve konu yargıya intikal ettirildi, ettirilmek üzere. Bunun üzerine söylenecek ilave bir husus yok.'' ''Mülkiye müfettişlerinin çalışması sonucunda yargıya intikal edecek bir konu var mı yoksa Genelkurmayın yaptığı kafi olacak mı?'' sorusu üzerine Bakan Şahin, ''Birbiriyle paralel ve birbiriyle uyum içinde her iki kurumun yaptığı araştırma, soruşturma çalışması yargıya intikal edecek. Bu konunun da artık bu noktada sonlandırılmasında yarar görüyorum. Genelkurmay Başkanlığımızın başlattığı, İçişleri Bakanlığımızın da kendi açısından başlattığı ve aynı noktada sonuçlanan iki inceleme araştırma çalışmasından sonra güvenlikle ilgili bu konunun kendi mecrasında yürür halde bırakılmasında hizmetin tabiatı açısından doğruluk görüyorum'' diye konuştu. Şahin, ''Karadeniz Bölgesi'nde görev yapacak özel bir birim oluşturulduğu yönünde bazı bilgiler var. Bu yönde açıklamanız olacak mı?'' sorusu üzerine, ''O yönde çalışmamız var'' dedi. Bakan Şahin, ayrıntı isteyen gazetecilere, ''Veremeyiz, çalışmamız var, sonuçlanınca zaten görülecektir'' karşılığını verdi.