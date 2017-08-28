Karademir: Çiftçiye mazot desteği tam verilmedi

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)- ADANA Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Semih Karademir, 2016\'nın Ekim ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan \'Milli Tarım\' projesindeki mazot desteğinin tam anlamıyla verilmediğini söyledi.

Projeye göre havza bazlı destekleme yapılacağını belirten Oda Başkanı Semih Karademir, \"18 Ağustos 2017\'de Bakanlar Kurulu\'nca açıklanan tarımsal desteklemelerde mazot desteğinin yarısını karşılamadığı ortaya çıkmıştır. Bakanlığın ilgili biriminin tarım ürünleri ile dönüm başına kullanılacak mazot miktarı belirtilmiştir. Ancak verilen destekler yüzde 50\'nin çok altındadır\" dedi.

Türkiye\'de ekimi yapılan en önemli 4 tarım ürünü bulunduğunu hatırlatan Karademir şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Bunlar pamuk, mısır, ayçiçeği ve buğday. Baktığımız zaman üretimcimizin uluslararası anlamda girdilerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda üreticimiz para kazanamamaktadır. Bakanlığın ilgili birimi ürünlere göre 1 dönümde ne kadar mazot harcanacağını belirlemiştir. Buna göre örneğin bir dönüm pamuk için gereken mazot miktarı 21 litredir. Açıklanan desteğe göre bunun 10.5 litresi devlet tarafından ödenmeliydi. Bakanlığın destekleme rakamlarını oluştururken hangi kriteri baz almıştır. Bakanlığın kendi rakamları incelendiğinde pamuktaki mazot desteklemesi yüzde 32, mısırdaki mazot desteklemesi yüzde 60, buğdaydaki mazot desteklemesi yüzde 16 eksik açıklanmıştır. Bakanlığın destekleme miktarlarını tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Kaldı ki ülkemiz üreticisinin 1 yıl boyunca kullanmış olduğu 3.5 milyar litre mazottaki vergi ile bakanlığın destekleme için ayırmış olduğu 12.5 milyar liranın tamamına yakınını karşılamaktadır\"

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