-KARADELİKLERİN NEDENİ GALAKSİ ÇARPIŞMASI DEĞİL ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Astronomların yeni araştırması, önceki teorinin aksine kozmik çarpışmaların kara deliklerin büyümesine yol açmadığını gösterdi. Bilimadamları, galaksiler arasındaki birleşmenin gaz ve tozu karıştırarak, merkezlerindeki kara deliği tetiklediğini düşünüyorlardı. Avrupalı astronomların, merkezlerinde aktif kara delikler bulunduran (Aktif Galaktik Çekirdek) 140 galakside yaptıkları incelemede, bunların büyük bölümünde geçmişte birleşme izinin olmadığı yönünde kuvvetli kanıtlar elde edildi. Bilimadamları, çalışmalarında 8 milyar yılda 1200 aktif olmayan galaksinin verilerini de inceleyerek, galaksilerin çarpışması ve kara delik oluşumu arasında herhangi bir bağlantı tespit edemediler. Araştırmanın başında yer alan Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Mauricio Cisternas, Hubble Uzay Teleskobu'nun kendilerine birçok uzak galaksiyi ayrıntılarıyla inceleme imkanı verdiğini belirterek, "Galaksi çarpışmaları sık rastlanan bir olgu ve merkezlerinde kara delikler bulunduran en azından bazı galaksiler için bir rol oynadığı sanılıyordu, ancak araştırma, kara delikleri beslediğine dair ne evrensel ne de egemen bir mekanizma oluşturduğu yönünde bir kanıt sağladı" diye konuştu. Araştırma, haftaya Astrophysical Journal'da yayınlanacak.