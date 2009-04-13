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Karadayı'nın ‘görevsizlik’ kararına itiraz

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Karadayı’nın ses kaydına ilişkin yürütülen soruşturmada verilen ‘görevsizlik’ kararına itiraz edildi.

13 Nisan 2009 03:00

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Karadayı’nın ses kaydı nedeniyle yürütülen soruşturmada verilen ‘görevsizlik’ kararına itiraz edildi.

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile MAZLUMDER Genel Sekreteri Avukat Emre Yurtalan, itiraz dilekçesini CMK 250 ile yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Tanrıverdi, adliye önünde yaptığı açıklamada, kararın, "Hukuk açısından skandal" olduğunu iddia ederken, Avukat Yurtalan ise görevsizlik kararının hukuka ve yasalara aykırı olduğunu savundu.

Terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, MAZLUMDER ve Özgür Eğitim-Sen'in suç duyurusu üzerine, Karadayı hakkında, medyada yer alan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı nedeniyle yürütülen soruşturmada "görevsizlik" kararı vermişti.

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