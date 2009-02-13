Karadayı'nın bir ses kaydı daha internette

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın, cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğini gösteren ses kayıtlarının ardından dün ikincisi internet sitelerine düştü.



Zaman gazetesinin haberine göre yYeni kayıtta Karadayı olduğu iddia edilen kişinin gündeminde Encümen-i Daniş, Cumhuriyet mitingleri ve emekli Org. Şener Eruygur var. Karadayı, Encümen–i Daniş üyelerini isim isim sayarken, "Bir de Şener Paşa, ben istedim, onu da dahil ettik. Şener Paşa, çok değerli bir çocuk. Mitingleri o akıl etti. Yani ülkenin kaderini değiştirecek bu iş. İnşallah başarılı oluruz." diyor.



Karadayı'nın ses kaydı şöyle: "Bizden kaç tane şey var, bakan var Encümen'i Daniş'te, Mustafa Aysan falan yazı yazıyordu, makaleler yazıyordu. Radikal'de, ekonomiyle ilgili. Eski ekonomistlerden, eski iktisat bakanıydı. Profesörlüğü falan da var, hocalık da yapıyor. Üniversitenin birinde hoca, aynı zamanda bizim Encümen Daniş'te üye. Girmek kolay değil oraya bir kişi el kaldırmasa giremez. Fethi Çelikbaş var, eski başbakan, meclis başkanı, başbakanlık da yaptı. Bülent Ulusu var, Murat Karayalçın var. Ondan sonra İlter Türkmen var, Mustafa Aysan var, Oğuz Gökmen var. Yani bunlar eski milletvekilleri. Sefa Reisoğlu var. Kamuran Evliyaoğlu var, 8 tane bakan var, bunlar eski bakanlardan. Necdet Üruğ var. Necdet Öztorun var, ben varım, Hüseyin Kıvrıkoğlu var, bir de Şener Paşa onu da ben istedim, onu da dahil ettik. Şener Paşa çok değerli bir çocuk. O ilk toplanmaları o akıl etti. Yani ülkenin kaderini değiştirecek bu iş. İnşallah başarılı oluruz."



