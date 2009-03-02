Karadayı ve Çevik Bir hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş'ta bir esnaf 'darbe planları' yaptıkları iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında suç duyurusunda bulundu.



Kahramanmaraş Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Bilgili, son günlerde medyada yer alan bazı haber ve belgelerde, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile emekli Orgeneral Çevik Bir'in "darbe planları" yaptığı bilgilerinin yer aldığını ifade ederek, söz konusu komutanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdığını dile getiren Bilgili, "Ben esnafım. Bu kişiler benim verdiğim vergilerle maaş alan insanlar. İnsanları suçlayarak, darbe planları yaparak yatırım yapmama engel olarak, benim gibi binlerce esnafın önünü kesmişlerdir" dedi.



Söz konusu haberler ve iddialar karşısında psikolojisinin bozulduğunu öne süren Ahmet Bilgili, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile emekli Orgeneral Çevik Bir'in "darbe planlamak" suçlamasıyla cezalandırılmaları için yazdığı dilekçeyi, cumhuriyet savcılığına verdi.

