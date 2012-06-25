Karadayı ve Akşener 28 Şubat komisyonuna ifade verdi

28 Şubat komisyonu, döneminin iki önemli ismi Meral Akşaner ve İsmail Hakkı Karadayı'yı dinledi. O dönemi farklı cephelerde yaşayan iki ismin buluştukları tek ortak nokta ise 'darbeler kötüdür' oldu. Karadayı'nın komisyonda, “Artık bugünün siyasileri, dünküler gibi değil, bugünün askerleri de süreç içerisinde gerekli şeyleri kendisine katmış ve almıştır'' dediği öğrenildi.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, İstanbul'da eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı ve dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’i dinledi.

Dolmabahçe Sarayı'nın yönetim binasındaki görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Komisyon sözcüsü İdris Şahin, görüşmelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Şubat Alt Komisyonu olarak, bugün sabah saatlerinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener ile öğleden sonra da dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Karadayı'yı dinlediklerini hatırlatarak, Meclis iradesine karşı gösterdikleri duruştan dolayı kendilerini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Şahin, “Düşüncelerini bizlerle paylaşmış olmaları, o gün yaşadıklarını bizlere aktarmış olmaları, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Her iki misafirimiz, o gün yaşadıklarını, ayrıntılı olarak, kendi açılarından aktardılar. Ziyadesiyle memnun olduk. Faydalı olduğunu da düşünüyorum”' di

ye konuştu.

Bu dinlemelerin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde yine o döneme aktörlük yapmış, o günleri yapmış siyasileri, gazetecileri ve bürokratları dinleyeceklerini bildiren Şahin, “Umarım bu görüşlerin tamamına başvurduktan sonra almış olduğumuz bilgilerle, Türkiye'de bir daha darbelerin olmaması için gerekli alt yapı ve zeminin hazırlanacağına inanıyoruz” dedi.

Akşener ve Karadayı'nın ağzından duyduklarının çok

güzel sözler olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkisi de bu ülkede, bir daha darbenin olmaması gerektiğini çok net bir şekilde ifade etti. Ve özellikle de hukuk devletinin tam olarak oturması halinde de, kimsenin darbeye teşebbüs edemeyeceğini de açık yüreklilikle bizimle paylaştılar. Bunları komisyonumuz adına son derece anlamlı buluyoruz. Bu çalışmalarımız devam ettikten sonra, gelecek nesiller için çok güzel bir raporu, komisyon olarak sunmuş olacağız.”

Emekli Orgeneral Karadayı'nın 28 Şubat değerlendirmesi

İdris Şahin, gazetecilerin, “Karadayı 28 Şubat'ta yaşananları bir darbe olarak görüyor mu?” sorusu üzerine, “28 Şubat'ta kendisi aktif olarak görevde bulunduğu için bu süreci darbe olarak nitelendirmiyor. Ancak, demokrasiye yapılan her türlü müdahaleye de karşı olduğunu, özellikle ifade ediyor. Siyasetin sivillerin işi olduğunu, askerin kesinlikle siyasetin içerisine çekilmemesi gerektiğini, o günkü şartların çok farklı değerlendirildiğini ve o ortama geliş sürecindeki bir kısım etkenlerin 28 Şubat kararlarının alınmasında etkili olduğunu ifade etti” diye konuştu.

Karadayı'nın her ne olursa olsun, askerin kesinlikle siyasetin içerisine çekilmemesi gerektiğini ve müdahale tarzında bir düşüncesinin olmaması gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Şahin, Karadayı'nın özellikle de, “Artık bugünün siyasileri, dünküler gibi değil, bugünün askerleri de süreç içerisinde gerekli şeyleri kendisine katmış ve almıştır. Bundan sonraki süre içerisinde ne siyasilerin o günün şartlarına göre yanlışlar yapacağını düşünüyorum, ne de askerlerin bundan sonraki süreç içerisinde o günü bir daha yaşayacağını düşünüyorum” şeklinde çok net bir mesaj verdiğini anlattı.

‘Akşener paradan bahsetmedi’

Bir gazetecinin, “Akşener'in size verdiği bilgiler arasında, o dönemde büyük sermayenin bir araya gelip birleştiği ve büyük bir rakamın bir anda havada uçtuğu ifade ediliyor. Bunlar doğru mu?” sorusuna da Şahin, şu şekilde karşılık verdi:

“Böyle bir söz kesinlikle olmadı. Sayın Meral Akşener'in böyle bir beyanı yok. Bu ifadeye nereden ulaştığınızı bilemiyorum. Meral hanım, özellikle şunu söyledi; 'O dönem içerisinde yani 28 Şubat öncesinde, İstanbul'daki sermaye gruplarının da, sivil toplum örgütlerinin de, askerin de, herkesin çok farklı bir ortam içerisinde hareket ettiğini, o günün koşullarının çok farklı olduğunu' ifade etti. Böyle miktarda bir paranın havada uçuştuğunu veya ekonomik olarak birilerinin bu şekilde bir şeyden istifade ettiği noktasında kesinlikle bir sözü olmadı.”

İdris Şahin, Akşener'in darbeye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de, “Meral hanım demokratik kurallarla işleyen bir yönetimin görevden uzaklaştırılması için o günün şartlarında her şeyin yapıldığını ifade etti” dedi.

Kişilerin farklı görüşleri ileri sürmesinin doğal bir şey olduğunu belirten Şahin, toplumun büyük bir kesiminde, bir kısmın bu olayı kesinlikle önemli ölçüde bir “postmodern darbe” olarak değerlendirdiğini, bir kısmının da darbe olarak görmediğini dile getirdi.

Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Dolayısıyla biz sayın Genelkurmay Başkanı ve o dönemin İçişleri Bakanı arasındaki fikir ayrılığını, şu anda yorumlayacak pozisyonda değiliz.

Perşembeye kadar buradayız. Yarın öğleden sonra da, Yalım Erez bey gelecek. Aynı zamanda 1980 dönemine ilişkin alt komisyonumuz, farklı isimleri dinleyecek. Gazetecilerin bir kısmına zaten gittik. Bundan sonraki süreç içerisinde de gitmediğimiz gazetelere gideceğiz, o döneme şahitlik etmiş birçok ismi dinleyeceğiz.”