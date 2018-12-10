Karadağ'da 'Sarı Yelekler' eylemi

Fransa'da dördüncü haftasına giren 'Sarı Yelekler' eylemlerinin etkisi Karadağ'da da görüldü. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, hükümete karşı "diktatör karanlığından korkmuyoruz" sloganıyla 'Sarı Yelekler' protesto düzenlendi.

Ülkede milletvekili Nebojsa Medojevic'in tutuklanmasına tepki gösteren muhalefet taraftarlarının düzenlediği protesto Meclis binası önünde başladı.

Demokratik Parti(DF) liderlerinden Andrija Mandic, eylemde yaptığı konuşmada, 2 ay hapse mahkum edilen milletvekili Medojevic'in hayatının tehlikeye atıldığını söyledi.

Mandic, "Paris'teki protestolara katılanların sayısı ile bugünkü protestoya katılanların sayısını göz önünde bulunduracak olursak, bizim de Karadağ'ı değiştirecek güce sahip olduğumuz sonucuna varırız. Bunun için cesur ve kararlı olmamız gerekiyor. Bu akşam bize katılmayan vatandaşlarımıza, çarşamba günü düzenleyeceğimiz protestoya katılma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, konuşmaların ardından olaysız şekilde sona erdi.