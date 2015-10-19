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Dünya
Deutsche Welle

Karadağ'da hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti

Sırbistan'dan 2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ'da muhalefet hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenliyor. Polis, göz yaşartıcı bombayla göstericilere müdahale etti.

19 Ekim 2015 13:12


Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen gösteride, muhalefet yanlıları Başbakan Milo Cukanoviç'e istifa çağrısında bulundu.

Gösteriye binlerce muhalefet yanlısı katıldı. Başbakan Milo Cukanoviç'in istifasını isteyen göstericilerden bazılarının polise taş ve molotof kokteyli atması üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla karşılık verdi.

Muhalefet, geçiş hükümeti kurulmasını ve erken seçime gidilmesini istiyor. 53 yaşındaki Başbakan Milo Cukanoviç, 1990'lı yılların başından bu yana ülkenin kaderine yön veriyor.

Yaklaşık 630 bin nüfuslu Karadağ, 2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SırbistanKaradağPodgoricaBaşbakan Milo CukanoviçMilo CukanoviçDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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