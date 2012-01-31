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Dünya

Karadağ Müslümanları devlet tarafından resmen tanındı PODGORİCA (A.A)

31 Ocak 2012 16:14

-Karadağ Müslümanları devlet tarafından resmen tanındı PODGORİCA (A.A) - 31.01.2012 - Karadağ Başbakanı İgor Lukşiç ve Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Feyziç tarafından imzalanan protokol ile ülkede yaşayan Müslümanlar resmen tanındı ve hakları güvence altına alındı. Karadağ Başbakanı İgor Lukşiç ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ile Türkiye Diyaneti'nin Karadağ Din İşleri Koordinatörü Tevfik Yücesoy'un katılımı ile ülkede yaşayan Müslümanların resmen tanınmasını ve haklarının güvence altına alınmasını öngören protokolün imza töreni düzenlendi. İmzalanan protokol ile ülkede yaşayan Müslümanlar resmen tanındı ve hakları güvence altına alındı. Karadağ Başbakanı İgor Lukşiç, törende yaptığı açıklamada, imzalanan bu anlaşmanın ülkesinin Avrupa ile entegrasyonun bir gereği olduğunu belirterek, ''Bu anlaşma aynı zamanda Karadağ Cumhuriyeti'nin kendi ülkesi içindeki kültürel zenginliklere verdiği değerin ve hoşgörü anlayışının ifadesidir'' dedi. Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç de törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanlar için tarihi bir gün yaşadıklarını vurguladı. İmzalanan bu anlaşma ile evrensel insan haklarının bir gereği olarak ülkedeki Müslümanların haklarının devlet güvencesi altına alındığına dikkati çeken Feyziç, şöyle konuştu: ''Karadağ İslam Birliği ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, Karadağ devleti için doğu ve batı arasında bir köprü özelliği taşıyor. Bizler asırlarca bu coğrafyada yaşamaktayız ve bizler hiçbir zaman şikayet eden, problem çıkaran olmadık, bilakis bu devlete olumlu katkılar sunduk. Bu anlaşma aynı zamanda bizim bu devletin bir parçası olduğumuzu göstermesi açısından da önem arzetmektedir. Karadağ'da atılan bu adımla diğer ülkelere de örnek teşkil edecek bir anlaşma gerçeklemiş oldu. Karadağ vatandaşları olarak bunun haklı gururunu yaşamaktayız.''

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