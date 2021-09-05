Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin tahta çıkış töreni öncesi çatışma

Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi’ndeki tahta çıkma törenine tepki için protesto düzenleyenlere polis biber gazıyla müdahale etti.

BBC’de yer alan habere göre, Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesinin tahta çıkış töreni için Karadağ Kilisesinin kutsal kabul ettiği Cetinje şehrini seçmesi nedeniyle haftalarca süren gerginlik, tören öncesinde çatışmalara neden oldu.

Tahta çıkış törenine tepki gösteren kalabalıklar güvenlik bariyerlerini yıkarak polise taş attı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Başbakan Zdravko Krivokapic Twitter hesabından yaptığı açıklamada, törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in güvenlik danışmanı Veselin Veljovic'in, Cetinje'deki protestoda gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan Sırp Ortodoks Kilisesi, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.