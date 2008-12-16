Karadağ, Avrupa Birliği başvurusunu yaptı

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bir süre Sırbistan'la kader birliği etse de 28 Haziran 2006'da bağımsızlığını kazanarak BM'nin 192'inci üyesi olan Karadağ, AB'ye üyelik başvurusunu Dönem Başkanı Fransa'ya sundu.



AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Karadağ Başbakanı Milo Dukanoviç'in Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye AB üyelik başvurusunu sunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şimdi önümüzdeki yol hakkında karar vermek üye ülkelerin elinde. Eğer AB Konseyi bizden talepte bulunursa Karadağ'ın başvurusuyla ilgili fikir belirtmeye hazırız" dedi.



Rehn’den övgü



"Karadağ'ın AB'yle birleşme hazırlığında önemli ilerleme sağladığını" vurgulayan Rehn, bölgesinde yapıcı bir rol oynayan ve istikrar kaynağı olan ülkede AB üyeliği konusunda fikir birliği sağlandığına işaret etti.



Rehn, "Karadağ dahil Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifi, bölgenin istikrar ve refahı için ve AB için hayati önem taşımaktadır. Ekonomik ve siyasi reformlarda güçlü ilerleme sağlayarak ve gerekli kriterleri karşılayarak Batı Balkanlar'daki diğer potansiyel adaylar, AB üyeliği nihai hedef olmak üzere aday ülke statüsü almalıdır" diye konuştu.



Üye adayına 4 bin 500 soru



AB Komisyonu'nun Karadağ'la ilgili görüşünü, 2009'un ilk yarısındaki Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığı sırasında netleştirmesi bekleniyor.



AB Konseyi'nden yetki almasının ardından başvuruda bulunan ülkeye kurumlar ve sektörlerle ilgili 4 bin 500 soru gönderen AB Komisyonu, 3 ay içinde aldığı cevaplara dayanarak aday ülke statüsü verilip verilmemesi konusunda üye ülkelere öneride bulunuyor.



Aday ülke statüsü ve üyelik müzakerelerinin başlatılması kararları için 27 üye ülkenin oybirliği gerekiyor.