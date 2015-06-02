Karada yer kalmayınca betona dönüşen Ataköy sahilde sıra denize geldi!

Ataköy sahil şeridindeki tüm parseller inşaat ile doldurulunca sıra denize geldi. Gemilerle taşınan hafriyat kamyonları ile deniz 140 bin metrekare (140 dönüm) doldurularak yeni inşaat alanı ortaya çıkarılıyor. Bu yeni alana konferans, kongre merkezleri ile restoran ve gazinolar inşa edilecek.

Ataköy sahildeki yapılaşmalar neredeyse bitti. Galeria Alışveriş Merkezi’nden başlayarak Hava Harp Okulu’na kadar olan sahil şeridi Baruthane’nin bulunduğu parsel hariç tamamen yüksek katlı binalarla doldu. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Artık karada inşaat yapılabilecek 1 metrekare boşluk bile bırakılmadı. Şimdi sıra denize geldi. ‘Mega Yat Limanı’ adı altında başlatılan yeni projede Ataköy sahilde tam 140 dönüm yani 140 bin metrekare deniz doldurularak yeni yapılaşma alanı oluşturuluyor. Buna mendirek ve yat limanın olduğu bölüm dahil değil. Kısacası deniz 20 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir kara oluşturacak. Yeni doldurulan alanla birlikte denizin 600 metre daha uzaklaşacağı görülüyor.

Dolgu alana 5 katlı bina

Ataköy Turizm Kompleksi olarak bilinen alan içinde Galleria Alışveriş Merkezi, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy Marina Hotel, Ataköy Marina ve Ataköy Marina Park yer alıyor. Bunun ön tarafına da deniz doldurularak büyük bir kurvaziyer gemilerin de yanaşabileceği Mega Yat limanı yapılacak. 1/1000 Ölçekli uygulama planları yapıldı, hali hazırda deniz dolgusu sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu bu bölgede hafriyat kamyonları gemilerle taşınıyor. 140 bin metrekarelik yeni doldurulacak alanda 3 katlı ticaret ve eğlence merkezi, 2 katlı lokanta ve gazino, 2 katlı kongre merkezi, 5 katlı yönetim ofisi, 5 katlı tekne satış ofisi, 724 ve 320 araçlık açık otopark ve ayrıca 5 ayrı yerde 32 araçlık açık otopark, tekne onarım ofisleri, yüzme havuzları yer alacak.

Ruhsat başvurusu yok

Kıyı kenar çizgisi sınırına kadar yani bugün Galeria, Dünya Göz Hastanesi, Sheraton otellerinin bulunduğu alanlara ise 70 metre yüksekliğinde yaklaşık 22 katlı otel, çok katlı otopark ve ticaret merkezi, AVM, 22 katlı 3 ayrı apart otel, kafe ve lokantalar inşa edilecek. Ataköy sahilde inşa edilen yeni yapıların tamamı apart otel olarak ruhsat almıştı. Ancak hepsi konut olarak satışları yapıldı. 23.11.2011 yılı uygulama vaziyet plan değişikliğine göre 564 ada 142,137, 144 ve 131 sayılı parsellerde (Galeria – Dünya Göz Hastanesi’nin olduğu araziler) yükseklik 70 metreyi geçmeyecek. Yat limanı yani denize dolgu yapılan 14 hektar büyüklüğündeki yeni alanda ise yükseklik 15.50 olarak belirlendi. Ancak bu dolgu alanında ofis ve yönetim binalarının 5 katlı gösterilmesi ise kafa karıştırıyor. Bakırköy Belediyesi kendilerine şu ana kadar ruhsat başvurusu olmadığını, vaziyet planlarına göre doldurulacak alanın 14 hektar büyüklüğünde görüldüğünü belirttiler. Hali hazırdaki çalışmaların ise mendirekler için bir dolgu olduğunun kendilerine bildirildiği kaydedildi.

Arazi sahibi TOKİ!

Ataköy Turizm Kompleksi, halen Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Şadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eşref Cerrahoğlu ve Metin Kalkavan tarafından kurulan Dati-Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından yönetiliyor. Üst kullanım hakkı Dati Holding’de olan arazinin sahibi ise TOKİ. Daha önce TOKİ ve Dati Holding arazi için ihaleye çıkmış ancak katılan olmadığı için ihale iptal edilmişti. İhaleyle sadece Mubarek Mansimov’un sahibi olduğu Palmali Grubu ile Ferit Şahenk’in Doğuş Grubu temsilcilerinin ilgilendiği, Fettah Tamince’nin de HaliçPort’u almadan önce limana ilgi gösterdiği ancak daha sonra vazgeçtiği ileri sürüldü. Şimdi ise DATİ Holding’in liman inşaatına başladığı belirtiliyor.