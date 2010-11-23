-KARAÇİ'NİN ELEKTRİĞİNİ YÜZEN TÜRK SANTRALİ SAĞLAYACAK KARAÇİ (A.A) - 23.11.2010 - 23.11.2010 - Türk mühendisler tarafından projelendirilen ve Karadeniz Holding bünyesindeki Karadeniz Enerji Grubu tarafından inşa edilen ''Karadeniz Powership Kaya Bey''in Pakistan'a ulaşması nedeniyle Karaçi Limanında bir tören düzenlendi. 241 metre boyunda, 32 metre genişliğindeki ''santral gemi'', 220 megavat kurulu gücü ile Karaçi'ye enerji sağlayacak. Pakistan medyasının yoğun ilgi gösterdiği ve çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanan törene, Pakistan Federal Su ve Enerji Bakanı Raza Perviz Aşref, Sind Eyaleti Başbakanı Seyyid Kaim Ali Şah, KARKEY Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadeniz, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan ve kalabalık bir davetli grubu katıldı. Törende konuşan Bakan Aşref, enerji yetersizliği nedeniyle ülke ekonomisinin merkezi konumunda Karaçi'de başta sanayi ve diğer sektörlerin olumsuz etkilendiğini, Kaya Bey Enerji Gemisi'nin metropol kentin enerji açığının kapatılmasında önemli katkı sağlayacağını söyledi. -PAKİSTAN'DAKİ EN BÜYÜK TÜRK YATIRIMI- Karadeniz Karadeniz Enerji Yatırımları A.Ş (KARKEY) Enerji Direktörü Nuray Atacık ise tören sonrasında yaptığı açıklamada, gemi ve elektrik teknolojisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Kaya Bey gemisinin Türk mühendislerince projelendirildiğini ve Türk bankaları tarafından finanse edildiğini belirtti. Atacık, boyutları ve ürettiği elektrik kapasitesiyle Kaya Bey'in dünyanın en büyük yüzer enerji santrali olduğunu, santral geminin yapımının 9 ayda tamamlandığını ve 60'a yakın personelin görev yaptığını kaydetti. KARKEY tarafından yapılan, 241 metre boyunda, 32 metre genişliğinde 230 megavat enerji üretim kapasitesine sahip santral gemi, Pakistan'ın ticaret ve ekonomi merkezi Karaçi kentinin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak. Pakistan Ulusal Elektrik Kurumu'na 5 yıllığına kiralanan Kaya Bey Enerji Gemisi, 500 milyon dolarlık proje bedeliyle Pakistan'daki en büyük Türk yatırımı olma özelline sahip. Aralık ayı ortalarında elektrik üretmeye başlayacak ''Kaya Bey'', Pakistan'dan sağlanacak günde bin ton akaryakıtla ile çalışacak.