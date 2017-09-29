Karaciğer nakli bekleyen Naim Süleymanoğlu için seferberlik

Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen eski milli halter Naim Süleymanoğlu'na karaciğerinden parça vermek için 3 gün içinde yüzlerce kişi teklifte bulundu.

Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; dünya halterinin ‘yaşayan efsanesi’ Naim Süleymanoğlu’nun sevenlerinin, olimpiyat ve dünya şampiyonu haltercinin sağlığına kavuşması için organlarını bile bağışlamayı göze aldığı ortaya çıktı. Hafta başında durumu ağırlaştığı için karaciğer yetmezliği teşhisiyle Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesi olduğunu duyan sevenleri, hastaneye başvurarak gerekirse organlarını bağışlamaya hazır olduklarını söylediler.

200 kişi başvurdu

Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Bakırköy’deki hastanedeki doktorlara ulaşan veya mesaj gönderen birçok kişinin Naim’in yaşaması için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ilettiklerini söyledi. Süleymanoğlu, “Doktorumuz Aliye Soylu hanıma ve hastaneye ulaşan belki de 200’e yakın kişi, ağabeyim için organ verebileceklerini söylemişler. Hassasiyet gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da devreye girdi, ona da minettarız. İnşallah yakında uygun karaciğer bulunacak ve ağabeyimi kurtaracağız” diye konuştu. Naim’in durumu ile yakından ilgilenen Dr. Adnan Bağrıaçık da özellikle sosyal medya üzerinden kendisine de çok sayıda mesaj geldiğini ve birçok seveninin Naim’i kurtarmak için gerek kan, gerek organ bağışına hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Hastane değiştirdi

Öte yandan nakil için uygun dokuya sahip bir karaciğerin bulunmasını bekleyen naim Süleymanoğlu, önceki gece hastane değiştirdi. Yıldız sporcunun, organ naklinin gerçekleşeceği Ataşehir’deki Memorial Hastanesi’ne nakledildiği öğrenildi.