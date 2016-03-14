Karaciğer nakli bekleyen Mehmet Emre de Ankara'da hayatını kaybetti

Ankara'daki bombalı terör saldırısında karaciğer nakli bekleyen Mehmet Emre Çakar da hayatını kaybetti. Karaciğer hastası olan Çakar'ın tedavisi için ailesinin Kütahya'dan Ankara'ya taşındığı ve nakil beklediği öğrenildi. Mehmet Emre'nin babası Hikmet Çakar, "O benim karaciğerimi vereceğim oğlumdu ama veremeden öldü" dedi.

Radikal'in haberine göre, Çakar'ın babası Hikmet Çakar, annesi Gülcan Çakar ve amcası İlyas Çakar, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerini beklerlen gözyaşına boğuldu.

Hikmet Çakar, "O benim karaciğerimi vereceğim oğlumdu ama veremeden öldü. O kara toprakta yatarken ben nasıl evimde yatacağım? Bir vatanımıza sahip çıkamadık. Benim oğlumun ne suçu vardı? Tedavi için buraya geldik. Bütün hayatımızı bırakıp buralara geldik. İki kızım nakil oldu, oğlum da nakil olacaktı. Beni bu hale getirenler utansın. Şarapneller vücudunu patlatmış. Ben verecektim karaciğerimi ama olmadı. Nasıl dayanacağım buna. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.

Oğlunun şehit olmak istediğini söyleyen Gülcan Çakar da "Yavrum şehit olmak istiyordu. Hep 'Rüyalarımda görüyorum' diyordu. Hiç böyle yakışmadı. 'Umrelere gideceğim' diyordu. İnşallah sebep olanların ciğeri yansın" diyerek gözyaşı döktü.

Yeğenlerinin üçünün de karaciğer hastası olduğunu belirten amca İlyas Çakar ise "Benim yeğenlerimden üçü de karaciğer hastası. Karaciğer nakli için geldik. Birine ben karaciğerimi verdim. İkisini kurtardık ama onu terörden kurtaramadık. Sırf hastalıklar yüzünden buraya taşınmak zorunda kaldık" dedi.