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Dünya
Deutsche Welle

Karaçi’deki saldırıyı Taliban üstlendi

Pakistan Karaçi Havalimanı’nda dün gece yarısı düzenlenen ve en az 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı Taliban üstlendi.

09 Haziran 2014 12:59


Pakistan Talibanı Sözcüsü Şahidullah Şahid saldırının Afganistan sınırında “masumlara” yönelik hava saldırılarının intikamını almak için düzenlediklerini ifade etti. Şahid “Bu Pakistan hükümetine hâlâ canlı olduğumuz mesajıdır” dedi.

Sabah saatlerinde Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısı 10 silahlı kişi Karaçi Havalimanı'na silahlı saldırı düzenledi. Açıklamaya göre saatlerce süren çatışmada saldırganlardan 7'si öldürülürken 3'ü üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek intihar etti. Saldırıda yaralanan 23 kişiden 5'inin hayati durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırganların hepsinin yabancı kökenli ve bazılarının Özbek vatandaşı olduğu ifade ediliyor.

Ülkenin en büyük havalimanı olan Karaçi Havalimanı'nda çatışmalar sırasında tüm uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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