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Dünya

KARAÇİ'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR: 43 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

19 Ekim 2010 12:02

-KARAÇİ'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR: 43 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 19.10.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde iki gün önce başlayan siyasi ve etnik nedenlerden kaynaklanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Karaçi Polis Müdürü Fayyaz Ahmed Leghari, iki günde tırmanan olaylarda 43 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını, 60 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Olaylara, Muhacir Kavim Partisi (MQM) üyesi Rıza Haydar'ın temmuz ayında suikasta kurban gitmesiyle eyalet meclisinde boşalan sandalyesi için siyasi partiler arasındaki rekabetin neden olduğu ifade ediliyor. Urdu dilini konuşan Hindistan göçmenlerini temsil eden MQM ile Peştunların siyasi oluşumu Ulusal Avam Parti (NAP) taraftarları arasında uzun yıllar öncesine dayanan düşmanlık bulunuyor. Haydar'ın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında Karaçi'de 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. İki rakip parti olayların başlamasından birbirlerini sorumlu tutuyor. Bu arada, olayların büyümesi nedeniyle Karaçi kentine gelen İçişleri Bakanı Rahman Malik, Eyalet Başbakanı Seyid Kayim Ali Şah ve siyasi parti liderleriyle görüştü. Malik, hiçbir ayrım gözetmeden tüm suçluların adalete teslim edileceğini ve ve hak ettikleri cezayı alacağını söyledi. 20 milyondan fazla insanın yaşadığı Pakistan'ın ekonomik başkenti Karaçi, sık sık etnik ve dini çatışmalara, bombalı saldırılara ve adam kaçırma olaylarına sahne oluyor.

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