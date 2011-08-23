-Karaçi'de genel grev KARAÇİ (A.A) - 23.08.2011 - Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de geçen hafta onlarca kişinin hayatını kaybettiği etnik ve siyasi çatışmaların ardından genel grev yapılıyor. Kentin en güçlü siyasi partisi Müttehide Kavmi Hareketi'nin çağrısıyla yapılan grev sebebiyle iş yerleri, okullar ve kamu binaları bugün açılmazken, toplu taşıma araçları ve taksilerin de çalışmadığı belirtildi. Bu arada polisin kentte dün gece 10 kişinin cesedini daha bulduğu kaydedildi. Polis ve hastane kaynaklarına göre, son bir haftada etnik, siyasi ve mezhepsel çatışmalar yüzünden ölenlerin sayısı 96'ya çıktı. Kentte çatışmalar Müttehide Kavmi Hareketi'nin Pakistan Halk Partisi liderliğindeki federal koalisyondan haziran ayının sonlarında ayrılarak muhalefete katılmasından sonra yeniden başlamıştı. Kentte çıkan çatışmalarda geçen ay 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan İnsan Hakları Komisyonuna göre Karaçi'de yılın ilk yarısında siyasi, etnik ve mezhepsel çatışmalarda 490 kişi öldü.