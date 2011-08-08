-KARAÇİ'DE BİNA ÇÖKTÜ: 33 ÖLÜ KARAÇİ (A.A) - 08.08.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde geçen perşembe günü çöken binanın enkazı altında halen bir kişi olduğu, bugün çıkarılan 4 cesetle ölü sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölenler arasında 20 kadının bulunduğunu belirtti. Kurtarma görevlilerinin, enkaz altında kalan bir kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüldüğü kaydedildi. Nüfusu 18 milyon olan, Pakistan'ın en kalabalık kenti Karaçi'de çok sayıda eski ve bakımsız bina bulunuyor.